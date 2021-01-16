بطولة إنكلترا: أول فوز لألاردايس مع وست بروميتش

كارل ريسين تصوير مشترك/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

حقق المدرب سام ألاردايس فوزه الأول مع وست بروميتش ألبيون، بعدما قلب تأخره في الشوط الثاني 1-2 إلى فوز على مضيفه ولفرهامبتون واندررز، السبت في المرحلة 19 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكان الاردايس (66 عاما)، مدرب منتخب انكلترا لفترة وجيزة في 2016، اخفق في تحقيق اي فوز في خمس مباريات منذ تعيينه بديلا للكرواتي المقال من منصبه سلافن بيليتش.

وسجل الفائز ركلتي جزاء عبر البرازيلي ماتيوس بيريرا (8 و56) واضاف النيجيري سيمي أجايي الثالث (52)، فيما سجل للخاسر المهاجم البرتغالي الشاب فابيو سيلفا (38) والعاجي ويلي بولي (43).

وبرغم فوزه، بقي وست بروميتش وصيفا لمتذيل الترتيب شيفيلد يونايتد، وبفارق نقطة عن فولهام الثامن عشر والذي لعب مباراتين أقل.

وكانت المرة الاولى يلتقي الفريقان منذ 2012 عندما خرج وست بروميتش فائزا 5-1 على الملعب ذاته.

وضرب فيروس كورونا المستجد وست بروميتش هذا الاسبوع، فغاب حارسه سام جونستون وجناحه مات فيليبس لاصابتهما بالفيروس.

في المقابل، تابع ولفرهامبتون الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو معاناته بعد اصابة قوية تعرض لها مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس برأسه في تشرين الثاني/نوفمبر، فلم يفز سوى مرة يتيمة في ثماني مباريات في الدوري.

© 2021 AFP