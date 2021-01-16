فيرغسون مرتاح للاعتزال قبل "ظاهرة" ليفربول

اولي سكارف ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

عبّر المدرب الاسطوري لمانشستر يونايتد الإنكليزي السير أليكس فيرغوسون عن ارتياحه لاعتزاله، قبل وصول الغريم ليفربول إلى قمة الـ"بريميرليغ".

قاد فيرغوسون "الشياطين الحمر" إلى 13 لقبا في الدوري خلال فترة توليه تدريبه قبل اعتزاله في 2013، ومذذاك الوقت، عجز يونايتد عن احراز لقب الدوري وتجمد عداده عند 20 لقبا آخرها مع المدرب الاسكتلندي.

خلافا لذلك، انتعش ليفربول مع قدوم المدرب الالماني يورغن كلوب، فاحرز لقب دوري ابطال اوروبا 2019 بعد عام على وصافته، ثم وضع حدا لصيام دام ثلاثة عقود بتتويجه بلقب الدوري "بريميرليغ" في موسم 2019-2020.

وبرغم تربع يونايتد على الصدارة راهنا بفارق 3 نقاط عن ليفربول قبل مواجهتهما الاحد في الدوري على ملعب "انفيلد"، الا ان فيرغوسون يرى صعوبة في ايقاف مسيرة رجال كلوب.

قال في حديث ضمن لجنة خيرية لمساعدة مرضى الخرف "هما أنجح فريقين في بريطانيا، إذا اضفتم كل القابهما. يونايتد ضد ليفربول هي مباراة الموسم، انجح فريقين في البلاد".

تابع المدرب البالغ راهنا 79 عاما والذي واجه متاعب صحية بعد اعتزاله "اشكر الله على اعتزالي، لان ليفربول كان ظاهرة في آخر موسمين".

وشارك في الحوار مدرب منتخب انكلترا غاريث ساوثغيت والمدرب السابق لليفربول الاسكتلندي كيني دالغليش وناقشوا الدور الحالي لقائد ليفربول جوردان هندرسون.

وكان هندرسون (30 عاما) الذي انتُقد في بداية مسيرته مع ليفربول، قريبا من الانتقال الى مانشستر يونايتد لولا نصائح الجهاز الطبي لفيرغوسون.

اضاف السير أليكس "كنا جاهزين لتقديم عرض لجوردان هندرسون عندما كان في سندرلاند. تحدثت إلى ستيف بروس وأحَبَّ هذا الشاب".

تابع عن اللاعب الذي كان من اركان فوز ليفربول بالدوري الموسم الماضي "قال جهازنا الطبي انه ليس سعيدا بطريقة جريه، قد يكون من نوع اللاعبين القابلين للتعرض للاصابات".

شرح "أقرُّ انه من ضمن مبادىء ادارتي ان يكون اللاعب دائما متاحا. إذا تعاقدت مع لاعب ولم يكن جاهزا، فهذا مضيعة للوقت، وهذه النقطة التي اريد ان اوضحها بشأن جوردان".

أردف "أحببناه كلاعب وقد اثبت ذلك الآن، لقد كان رائعا وكل القصص التي اخبروني بها عنه تثبت انني افتقدت شخصا جيدا جدا".

© 2021 AFP