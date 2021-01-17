الدوري الأميركي للمحترفين: خسارة مذلة لسلتيكس على أرضه

ادم غانزمان غيتي/ا ف ب

لاعب بوسطن سلتيكس دانيال ثيس يسجل سلة في المباراة ضد نيويورك نيكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 17 كانون الثاني/يناير 2021.

إعلان اقرأ المزيد

بوسطن (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

مني بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية بخسارة مذلة على ملعبه "تي دي غاردن" في بوسطن أمام ضيفه نيويورك نيكس وبفارق 30 نقطة (75-105) الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعدما توج عودته إلى اللعب بعد تأجيل ثلاث مباريات بسبب اصابة بعض لاعبيه بفيروس كورونا المستجد وبسبب المخالطة، بفوز كبير على ضيفه أورلاندو ماجيك 124-97 الجمعة، مني سلتيكس بخسارة قائسية أمام نيويورك نيكس الذي وضع حدا لخمس هزائم متتالية.

وخاض سلتيكس المباراة في غياب نجمه جايسون تايتوم الذي لا يزال يخضع للحجر الصحي، لكنه استعاد خدمات نجمه كيمبا ووكر بعد تعافيه من اصابة في ركبته اليسرى ابعدته عن الملاعب منذ أيلول/سبتمبر الماضي عندما خسر فريقه نهائي المنطقة الشرقية ضد ميامي هيت.

وحقق لاعبو بوسطن سلتيكس معدلات مخيبة في التسجيل (29,8%) ومن خارج القوس (15,2%) هي الأسوأ منذ عام 2004.

واكتفى ووكر بتسجيل 9 نقاط فقط في 20 دقيقة حيث اضطر الى ترك الملعب في الربع الثالث اثر تلقيه جنبه الأيمن حيث فضل المدرب براد ستيفنس، بعدما بدا واضحا ان فريقه لن يتمكن من تفادي الخسارة الرابعة هذا الموسم والاولى بعد خمس انتصارات متتالية، اراحته ترقبا للمباراتين القويتين ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الاربعاء والجمعة المقبلين.

وبرز جايلين براون في صفوف سلتيكس بتسجيله 25 نقطة، واضاف ماركوس سمارت 10 نقاط، فيما كان جوليوس راندل وآر جاي بارييت افضل مسجلين في صفوف نيويورك نيكس برصيد 20 نقطة و12 متابعة و19 نقطة و11 متابعة على التوالي.

ورغم الخسارة بقي بوسطن سلتيطس في صدارة المنطقة الشرقية، فيما لحق نيويورك نيكس بتشارلوت هورنس الى المركز التاسع للمنطقة ذاتها.

© 2021 AFP