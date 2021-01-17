الدوري الأميركي للمحترفين: هاردن يبدأ مشواره مع نتس بأفضل طريقة

جيمس هاردن (رقم 13) وكيفن دورانت (رقم 7) خلال مباراة بروكلين نتس وضيفه اورلاندو ماجيك، بروكلين بورو، نيويورك، في 16 كانون الثاني/يناير 2021

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لوس انجليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

بدأ جيمس هاردن مشواره مع فريقه الجديد بروكلين نتس بأفضل طريقة وقاده للفوز على أورلاندو ماجيك 122-115 بتحقيقه "تريبل دابل" السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفي أول مباراة لهاردن مع نتس بجانب زميله السابق كيفن دورانت الذي لعب معه لثلاثة مواسم (2009-2012) في أوكلاهوما سيتي ثاندر، تألق الاثنان بتسجيلهما 72 من نقاط فريقهما الـ122.

وسجل دورانت 42 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة و4 متابعات، وأضاف هاردن في أول مباراة بعد صفقة التبادل التي تمت الأربعاء مع هيوستن روكتس، 32 نقطة، بينها 12 في الربع الأخير، مع 14 تمريرة حاسمة و12 متابعة.

لكن بالنسبة لهاردن الذي اجتمع مجددا بمدربه السابق في هيوستن مايك دانتوني (2016-2020)، مساعد المدرب الحالي في الفريق النجم الكندي السابق ستيف ناش، فإن "هذه الأرقام لا تعني شيئا. أنا هنا من أجل الفوز، هذا كل ما في الأمر" بحسب ما شدد أفضل هداف في الدوري خلال المواسم الثلاثة الماضية.

ورأى أن هذا الانتصار الذي هو الثامن لنتس في 14 مباراة والذي تحقق بغياب النجم الكبير الآخر كايري إيرفينغ لخرقه البروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس "كوفيد-19"، يشكل "بداية جيدة. التأقلم يستغرق وقتا لكن عندما تلعب بجانب لاعبين جيدين يكون الأمر أسهل".

ويدرك هاردن أنه ليس النجم الوحيد في الفريق، كما ثبت السبت بالأداء الذي قدمه دورانت، لاسيما في الوقت الحاسم من اللقاء حين سجل 14 نقطة سمح بها لفريقه في الابتعاد عن ضيفه الذي كان قريبا منه طيلة الوقت بفضل جهود المونتينيغري نيكولا فوشيفيتش (34 نقطة مع 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة و5 اعتراضات دفاعية "بلوك")، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب أورلاندو هزيمة خامسة تواليا وسابعة في 13 مباراة.

- سبيرز يستغل وضع روكتس -

وبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من عدم خوض اللقاء بسبب عدم توفر الحد الأدنى من اللاعبين وعدده ثمانية بسبب إجراءات "كوفيد-19" وإصابة سترلينغ براون في اللحظات الأخيرة، حصل هيوستن روكتس على الضوء الأخضر من الرابطة لإشراك الوافد الجديد في صفقة رحيل هاردن، اللاتفي روديونز كوروكس، وواجه مضيفه سان أنتونيو سبيرز الذي أفاد من وضع منافسه لكي يضع حدا لمسلسل هزائمه على أرضه عند 4 مباريات متتالية بالفوز 103-91.

ورغم الغيابات في صفوف روكتس، انتظر سبيرز حتى الربع الأخير ليفرض سيطرته على اللقاء بفضل جهود ديجونتي موراي الذي سجل 7 من نقاطه الـ18 في هذا الربع (أضاف أيضا 10 متابعات)، فيما ساهم ديمار ديروزن بـ24 نقطة مع 7 متابعات.

وأكد كل من تورونتو رابتورز، بطل الموسم قبل الماضي، وومفيس غريزليز استفاقتهما بعد أن حقق الأول فوزه الثاني تواليا والثاني فوزه الرابع تواليا.

وتغلب رابتورز على ضيفه في مقره الموقت في فلوريدا تشارلوت هورنتس 116-113 بفضل رميتين حرتين في آخر 3,4 ثانية للكندي كريس بوشيه، بعدما قلص الضيف الفارق الى نقطة في آخر 8,4 ثانية بفضل ثلاثية لديفونتي غراهام.

- عودة موفقة لجا مورانت -

وكان التسديد من خارج لقوس مفتاح الفوز الرابع لرابتورز في 18 مباراة، إذ نجح في 21 ثلاثية من أصل 49 محاولة، ما ساهم في الحاق الهزيمة الثالثة تواليا بهورنتس رغم جهود غوردون هايوورد (25 نقطة).

أما ممفيس، فاستفاد من عودة نجمه جار مورانت بعد غيابه عن الفريق في المباريات الثماني السابقة بسبب التواء في الكاحل، لكي يحقق فوزه الرابع تواليا ويلحق بسيكسرز هزيمته الخامسة في 14 مباراة بالفوز عليه 106-104.

وتألق مورانت بتسجيله 17 نقطة، احداها من رمية حرة قبل 5 ثوان على النهاية، مع 6 تمريرات حاسمة، فيما كان شايك ميلتون الأفضل في صفوف سيكسرز بغياب الكاميروني جويل إمبيد بسبب اصابة في الركبة، بتسجيله 28 نقطة.

ومرة أخرى، بدا أن نهائي الدوري للموسم الماضي أصبح من التاريخ "القديم" بالنسبة لميامي هيت إذ سقط السبت على أرضه أمام ديترويت بيستونز، صاحب أسوأ سجل في الدوري حتى الآن، بفارق 20 نقطة 100-120.

وحسم بيستونز فوزه الثالث فقط في 12 مباراة خلال الربع الثالث حين تفوق على مضيفه 38-19، في أكبر فارق له في ربع واحد منذ 9 نيسان/أبريل 2019.

ورغم جهود بام أديبايو (28 نقطة) ودانكن روبنسون (22)، مني هيت بهزيمته الثالثة تواليا والسابعة في 11 مباراة بعد أن عجز عن الحد من خطورة جيرامي غرانت (24 نقطة) وديريك روز (23).

وقاد داميان ليلارد فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز لفوزه الخامس في آخر ست مباريات والثامن هذا الموسم بتسجيله 36 نقطة في سلة أتلانتا هوكس في لقاء حسمه المضيف 112-106، بعدما كان متخلفا في الشوط الأول (خسر الربع الأول 34-38 والثاني 25-28).

© 2021 AFP