بطولة إنكلترا: توتنهام يستعيد التوزان ويشدد الخناق على ليفربول قبل قمته مع يونايتد

ستو فورستر تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم هاري كاين (يمين) يحتفل بهزه شيفيلد يونايتد (3-1) في الدوري الانكليزي في 17 كانون الثاني/يناير 2021.

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لندن (أ ف ب)

استعاد توتنهام توازنه وشدد الخناق على ليفربول حامل اللقب قبل قمته أمام ضيفه مانشستر يونايتد لاحقاً، وذلك عندما تغلب على مضيفه شيفيلد يونايتد 3-1 الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وبكر توتنهام بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الخامسة عبر مدافعه الدولي العاجي سيرج اورييه بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها الاختصاصي الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون.

وعزز الدولي هاري كاين تقدم الفريق اللندني بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من الدنماركي بيار-إميل هويبييرغ (40).

ورفع كاين رصيده الى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم فلحق بزميله سون الى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر.

ونجح شيفيلد يونايتد في تقليص الفارق عبر ديفيد ماكغولدريك بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الاسكتلندي جون فليك فأسكنها على يسار حارس المرمى الدولي الفرنسي هوغو لوريس (59).

لكن فرحة اصحاب الارض لم تدم سوى 172 ثانية حيث أعاد الفرنسي تانغوي ندومبيلي الفارق الى سابق عهده بكرة ساقطة خادعة من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الايسر وعانقت الشباك بعد تمريرة من الهولندي ستيفن بيرفيين(62).

وعوض توتنهام سقوطه في فخ التعادل امام جاره اللندني فولهام 1-1 الاربعاء الماضي، وحقق فوزه التاسع هذا الموسم والثاني في مبارياته السبع الاخيرة فرفع رصيده الى 33 نقطة وارتقى الى المركز الرابع مؤقتا بفارق الاهداف خلف ليفربول الرابع والذي يستضيف غريمه التقليدي مانشستر يونايتد المتصدر لاحقا في قمة المرحلة.

وهو الفوز الخامس لتوتنهام خارج قواعده، والأول منذ تغلبه على مضيفه وست بروميتش البيون 1-صفر في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

في المقابل، عاد شيفيلد يونايتد الى سكة الهزائم بعدما نجح الثلاثاء في تحقيق فوزه الاول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه نيوكاسل 1-صفر.

وهي الخسارة السادسة عشرة لشيفيلد يونايتد فتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الاخير من فوز وتعادلين.

ويلعب لاحقا أيضا مانشستر سيتي مع كريستال بالاس.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء أرسنال مع نيوكاسل يونايتد.

© 2021 AFP