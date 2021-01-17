بطولة فرنسا: فوز أول لرين في 2021

فريد تانو ا ف ب/ا ف ب

لاعبو رين يحتفل بهزه شباك بريست (2-1) في الدوري الفرنسي في 17 كانون الثاني/يناير 2021.

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

حقق رين فوزه الأول لعام 2021 بتغلبه على مضيفه بريست بصعوبة 2-1 الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ليتحضر بشكل جيد لما ينتظره في اختباريه المقبلين.

وبعدما أنهى عام 2020 بأربعة انتصارات متتالية، اكتفى فريق المدرب جوليان استيفان بتعادلين في مباراتيه الأوليين للعام الجديد ضد نانت من دون أهداف وليون 2-2 بعدما كان متقدما على المتصدر بهدفين نظيفين.

وبدا الأحد أنه في طريقه لإهدار المزيد من النقاط بعد تخلفه أمام مضيفه المتواضع بريست منذ الدقيقة الرابعة بهدف فرانك هونورا، لكن سرعان ما عاد الى اللقاء بإدراكه التعادل بفضل بنجامان بوريغو (7).

وانتظر رين حتى الدقيقة 77 ليحسم النقاط الثلاث وفوزه العاشر للموسم من ركلة جزاء انتزعها هونورا ونفذها كليمان غرونيه، رافعا رصيد فريقه الى 36 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف موناكو الرابع الذي فاز الجمعة على مونبلييه 3-2.

وتحضر رين بذلك بأفضل طريقة لمباراتيه الصعبتين في المرحلتين المقبلتين ضد ليل الثالث حاليا ومرسيليا السادس تواليا، فيما تجمد رصيد بريست عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر موقتا بتلقيه هزيمته العاشرة للموسم.

وحرم لنس مضيفه نانت من تحقيق فوزه الاول بقيادة مدربه الجديد المدير الفني للمنتخب الفرنسي السابق ريمون دومينيك، والأول من الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك عندما أرغمه على التعادل 1-1.

وكان نانت البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه المغربي الاصل عمران لوزة في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، لكن لنس أدرك التعادل بواسطة الكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا (81).

ويلهث نانت خلف فوزه الرابع هذا الموسم منذ تغلبه على مضيفه لوريان 2-صفر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وحقق بوردو فوزا كبيرا على مضيفه نيس بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الكوري الجنوبي هوانغ أوي-جو (50) وبول بايس (75) والكرواتي توماس بيسيتش (87).

وواصل ستراسبورغ صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي عندما تغلب على ضيفه سانت اتيان بهدف وحيد سجله لودوفيك أجورك في الدقيقة 29.

وأهدر الجزائري رياض بودبوز ركلة جزاء لسانت اتيان في الدقيقة العاشرة.

ومني سانت اتيان بخسارته الثانية على التوالي في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والتاسعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

ويلعب لاحقا ليل مع رينس، وليون مع متز.

© 2021 AFP