محتجون سودانيون يحرقون علم إسرائيل احتجاجا على اتفاق التطبيع

سودانيون يحرقون علم اسرائيل في الخرطوم في 17 كانون الثاني/يناير 2021

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الخرطوم (أ ف ب)

احرق عشرات المحتجين السودانيين الاحد علم إسرائيل امام مقر مجلس الوزراء السوداني بوسط العاصمة الخرطوم احتجاجا على توقيع اتفاق التطبيع بين الخرطوم والدولة العبرية، وفق ما افاد مصور لوكالة فرانس برس.

وقال المحتجون لفرانس برس إنهم يمثلون "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع" وحملوا لافتات كتب عليها "التطبيع خيانة" و"التطبيع جريمة" و"التطبيع ابتزاز امريكي مقابل الخضوع للامريكان".

وفي السادس من كانون الثاني/يناير، ولمناسبة زيارة وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين للخرطوم، وقع السودان اتفاق تطبيع مع اسرائيل تزامنا مع حصوله على مساعدة مالية من الولايات المتحدة، وذلك بعد بضعة اسابيع من شطب الخرطوم من القائمة الاميركية المتهمة بتمويل الارهاب.

ولا يزال الاتفاق يتطلب مصادقة السلطة التشريعية قبل ان يدخل حيز التنفيذ، علما أن لا برلمان انتقاليا في السودان حتى الان.

وتتولى السلطة في السودان حكومة انتقالية مشتركة بين المدنيين والعسكريين منذ الاطاحة بعمر البشير في نيسان/ ابريل 2019. وتسعى هذه الحكومة الى إعادة بناء الاقتصاد بعد عقود من العقوبات والنزاعات الداخلية.

وتعتقد السلطة الانتقالية أن تحسين علاقاتها مع المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة سيساهم في حل الازمة الاقتصادية التي تفاقمت بفعل جائحة كوفيد-19.

© 2021 AFP