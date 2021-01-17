مقتل قاضيتين بالرصاص في العاصمة الأفغانية كابول (مسؤولون)

وكيل كوسار ا ف ب

العاصمة الأفغانية كابول في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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كابول (أ ف ب)

أعلن مسؤولون أفغان أن مسلحين قتلوا بالرصاص قاضيتين أفغانيتين تعملان في المحكمة العليا، في كابول في ساعة مبكرة من صباح الأحد بينما تشهد العاصمة الأفغانية اعتداءات محددة الأهداف منذ أشهر.

وصرح المتحدث باسم مؤسسة القضاء أحمد فهيم قويم "للأسف ، فقدنا قاضيتين في هجوم اليوم وجرح سائقهما". وقال إن "مسلحين هاجموا سيارتهم"، مضيفا أن المرأتين كانتا في طريقهما إلى مكان عملهما عندما قتلتا.

وأوضح قويم لوكالة فرانس برس أن "أكثر من مئتي قاضية تعمل في المحكمة العليا".

من جهته، قال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز إن السيدتين استهدفتا في وسط كابول عند الساعة 08,30.

وقال المتحدث باسم المدعي العام جمشيد رسولي إنهما "كانتا قاضيتين في المحكمة العليا".

وشهدت أفغانستان في الأسابيع سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات إعلامية وسياسية ومدافعين عن حقوق الإنسان.

ونسبت السلطات الأفغانية الهجمات إلى حركة طالبان مع أن تنظيم الدولة الإسلامية تبنى بعضها.

من جهته، اتهم الجيش الأميركي للمرة الأولى طالبان بتنفيذ اعتداءات من هذا النوع.

ويأتي قتل القاضيتين الأحد بعد يومين من إعلان واشنطن خفض القوات الأميركية في أفغانستان إلى 2500 عنصر، وهو العدد الأقل منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

© 2021 AFP