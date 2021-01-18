أستراليا من غير المرجح أن تفتح حدودها في 2021 (مسؤول)

ديفيد غراي ا ف ب/ا ف ب

أغلقت أستراليا إلى حدّ كبير حدودها أمام الزوّار الأجانب منذ آذار/مارس 2020. في الصورة عددٌ من المسافرين لدى وصولهم إلى مطار سيدني.

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سيدني (أ ف ب)

أعلن مسؤول كبير في مجال الصحّة الإثنين أنّه من غير المرجّح أن تُفتح الحدود الدوليّة لأستراليا أمام المسافرين هذا العام على الرّغم من طرح لقاحات ضدّ فيروس كورونا المستجدّ.

وقال بريندان مورفي، الأمين العامّ لوزارة الصحّة الأستراليّة والمستشار الرئيسي في مجال الاستجابة للفيروس في أستراليا، إنّ السفر من البلاد وإليها لا يُتوقّع استئنافه عام 2021.

وصرّح لقناة "آي بي سي" العامّة أنّه يعتقد أنّ هناك "قيودًا حدوديّة كبيرة" سيتواصل فرضها هذا العام. وقال "حتّى لو تمّ تطعيم كثير من السكّان، لا نعرف ما إذا كان ذلك سيمنع انتقال الفيروس".

وأضاف "من المحتمل أن يستمرّ الحجر الصحّي لبعض الوقت".

وأغلقت أستراليا إلى حدّ كبير حدودها أمام الزوّار الأجانب منذ آذار/مارس 2020 لوقف انتشار كوفيد-19، مع سماحها لعدد محدود من المواطنين وعائلاتهم بالعودة إلى البلاد كلّ أسبوع.

ونتيجة لذلك، لا يزال عشرات آلاف الأستراليين عالقين في الخارج، في حين يتعيّن على المسافرين العائدين دفع نحو ثلاثة آلاف دولار أسترالي (2300 دولار أميركي) لقضاء فترة الحجر الصحي داخل فندق لمدّة 14 يومًا.

© 2021 AFP