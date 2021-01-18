أولمبياد طوكيو: اتجاه لتخفيض عدد الرياضيين في حفل الافتتاح

فيليب فونغ ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

قال منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي الاثنين انهم سيقلصون عدد الرياضيين المشاركين في حفلي الافتتاح والختام في دورة الألعاب المؤجلة حتى الصيف المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان من المتوقع أن يشارك أكثر من 11 الف رياضي في الألعاب، بيد أن اجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد تحدّ من الوقت الذي يمكنهم البقاء فيه داخل القرية الأولمبية، تعني عدم تمكن الجميع من حضور حفلي الافتتاح والختام.

وقال منظمون انهم سيعيدون النظر في عدد الرياضيين المشاركين في الحفلين وكيفية ادخالهم الى الاستاد بأمان "من أجل ضمان سلامة وأمن الرياضيين وتبسيط العمليات في ألعاب طوكيو 2020، نعتقد ان من الضروري إعادة النظر في عدد المشاركين في حفلي الافتتاح والختام وكيفية دخولهم الى الاستاد".

وذكر تقرير في صحيفة "يوميوري شيمبون" الاثنين ان اللجنة الأولمبية الدولية تتوقع مشاركة 6 آلاف رياضي في حفل الافتتاح بتاريخ 23 تموز/يوليو.

في المقابل، ترى اللجنة المنظمة ان التفاصيل لا تزال قيد الإعداد مع اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمات أخرى، فيما "لم يتم تقرير مقاربة محددة بعد".

وتصرّ اللجنة المنظمة على أن الألعاب قائمة حتى بحال فشل السيطرة على الفيروس، كاشفة عن مجموعة تدابير لمكافحة الفيروس في تقرير موقت من 53 صفحة في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

ولا يمكن للرياضيين دخول القرية الاولمبية القادرة على استيعاب 18 ألف شخص، قبل أكثر من خمسة أيام على بداية مسابقاتهم، ويتعيّن عليهم مغادرتها قبل فترة يومين من انتهاء مشاركتهم.

وألقى ارتفاع الاصابات في اليابان وباقي انحاء العالم، بظلال جديدة، قبل ستة أشهر فقط من حفل افتتاح الالعاب الاولى المؤجلة بعد الحرب العالمية الثانية.

وأقرّ وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي الياباني تارو كونو الأسبوع الماضي ان "أي شيء يمكن أن يحدث" للالعاب، فيما نقلت تقارير عن نائب رئيس سابق للجنة الأولمبية الدولية يطرح امكانية استشارة الأمم المتحدة حول إمكانية السير بالالعاب من عدمها.

وتراجع الدعم الشعبي لاستضافة الالعاب في اليابان، فاظهر استطلاع مطلع الشهر الجاري ان اكثر من 80 % مع الغاء او تأجيل الاولمبياد مجددا.

لكن المتحدث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو قال الاثنين ان بلاده ملتزمة باقامة الالعاب في موعدها الجديد.

وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر، اختار منظمو اولمبياد طوكيو مديرا ابداعيا جديدا لإعادة تصميم افتتاح وختام اكثر "بساطة". ورأى المنظمون ان ان قرار استبدال فريق ابداعي من سبعة اشخاص سيحسّن الفعالية ويعيد تشكيل حفلات الافتتاح الباذخة لتكون "منسجمة مع الوضع الحالي".

© 2021 AFP