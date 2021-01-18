الدوري الاميركي للمحترفين: بولز يفسد "تريبل دابل" تاريخية لدونتشيتش

رونالد مارتينيز غيتي/ا ف ب

لقطة من مباراة شيكاغو بولز وبوسطن سلتيكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 17 كانون الثاني/يناير 2021

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

أفسد شيكاغو بولز "تريبل دابل" تاريخية للنجم السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش بتغلبه على دالاس مافريكس 117-101 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، الاحد في ليلة شهدت فوز نيويورك نيكس على بوسطن سلتيكس 105-75.

وأنهى بولز سلسلة من اربع هزائم متتالية بفضل هداف الفريق في الامسية الفنلندي لوري ماركانين مع 29 نقطة و10 متابعات، فيما سجل غاريت تامبل 17 من نقاطه الـ21 في الشوط الاول.

أما النجم الواعد دونتشيتش (21 عامًا) أنهى المباراة مع 36 نقطة، 16 متابعة و15 تمريرة حاسمة محققًا الـ "تريبل دابل" رقم 29 في مسيرته، ليتجاوز اسطورة بولز نفسه مايكل جوردان ويتقدم الى المركز الخامس عشر على لائحة الدوري.

وألقى دونتشيتش المحبط اللوم على نفسه بسبب الخسارة معتبرًا أنه لعب بأنانية.

وقال بعد الهزيمة "لعبت بشكل سيئ جدًا في الشوط الثاني. هذه الخسارة بسببي. كنت أنانيًا قليلا لأنني سجلت 30 نقطة في الشوط الاول".

وتابع "لم أكن أنا في الشوط الثاني. عليّ أن أقدم مستوى أفضل في الثاني. أنا مسؤول عن الخسارة".

نجح السلوفيني بـ11 تسديدة من اصل 18 في الشوط الاول قبل ان ينهي المباراة مع ست ثلاثيات.

وأصبح رابع لاعب فقط في تاريخ الدوري يحقق اقله 35 نقطة، 15 متابعة و15 تمريرة حاسمة في مباراة واحدة وأصغرهم سنًا. فيما حقق اوسكار روبرتسون هذا الانجاز 5 مرات.

ووصل ستة لاعبين من بولز الى عتبة العشر نقاط اقله، فيما سجل لاعبو الاحتياط لديه 61 نقطة مقابل 22 لخصومهم الذين دخلوا عن دكة البدلاء.

وقدّم لاعبو شيكاغو أداء مميزًا وتمكنوا من سرقة الكرة في 14 مناسبة في أفضل سجل للموسم.

في مكان آخر، أنهى نيويورك نيكس سلسلة من خمس هزائم متتالية بطريقة مثيرة، بتفوقه على مضيفه بوسطن سلتيكس بفارق 30 نقطة وبنتيجة 105-75 في أدنى سجل تهديفي للاخير هذا الموسم.

سجل جوليوس راندل 20 نقطة و12 متابعة فيما ساهم الكندي أر جاي باريت بـ19 نقطة و11 متابعة لصالح نيكس الذي أفسد أول مباراة لصانع الالعاب كيمبا ووكر العائد الى المنافسات بعد غيابه عن اول 11 مباراة بسبب اصابة في الركبة اليسرى.

خرج ووكر في الربع الثالث بسبب إصابة في ضلعه كما ظهر ولكن أعرب عن سعادته بالعودة.

وقال "كان شعورًا جميلا أن أكون على ارض الملعب. لقد نسيت كم هذا الشعور جميل".

وكان جايلن بروان أفضل مسجل في صفوف سلتيكس مع 25 نقطة، فيما استمر غياب جايسون تايتوم عن صفوفه بسب بكوفيد-19.

وفي وقت سابق من الامسية ألغيت المباراة المقررة بين فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز واوكلاهوما سيتي ثاندر قبل ساعات من انطلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

إذ لم يكن هناك ثمانية لاعبين متاحين في صفوف سيكسرز لخوض المباراة، بسب عملية تتبع المخالطين في النادي.

© 2021 AFP