بطولة إنكلترا: كلوب يفكر في معركة التأهل إلى دوري الأبطال

بول اليس تصوير مشترك/ا ف ب

لم يفز ليفربول في آخر اربع مباريات في الدوري الانكليزي لكرة القدم

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لندن (أ ف ب)

يرى الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول انه يتعين على فريقه خوض معركة لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قبل التفكير بامكانية الحفاظ على لقب الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وبتعادله السلبي مع مانشستر يونايتد المتصدر الاحد، تراجع ليفربول الى المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن يونايتد ونقطة عن كل مانشستر سيتي وليستر سيتي بعد 18 مباراة، كما يبتعد بفارق اربع نقاط فقط عن وست هام يونايتد التاسع.

وادت سلسلة من الاصابات، خصوصا قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، الى موسم متذبذب للفريق الاحمر، كما يفتقد البرتغالي ديوغو جوتا بعد تقديمه اداء هجوميا لافتا اثر قدومه من ولفرهامبتون.

وفي ظل النتائج غير المتوقعة لمعظم اندية الطليعة، قال كلوب ان المنافسة ستكون أشد من أي وقت مضى "عندما انهينا الموسم في مركز الوصافة (2018-2019)، بدأت أفكر حقا باحراز اللقب بعد ضمان التأهل الى دوري الابطال".

ويتأهل اول اربعة اندية في ترتيب البريميرليغ مباشرة الى دور المجموعات من المسابقة القارية الأهم للاندية.

وتابع مدرب بوروسيا دورتموند السابق "أعرف عملي وما يتعين علي القيام به. الاهم هو التأهل الى دوري الابطال وأعرف مدى صعوبة الامر. سيكون هذا الموسم سباقا صعبا للاربعة الاوائل".

وأقر المدرب البالغ 53 عاما ان المشجعين ليسوا "الصنف الاكثر صبرا" ويريدون الفوز في كل مباراة.

وأضاف "لست مختلفا عنهم، لكنني في هذا العمل منذ وقت طويل لأعرف ان اجتياز الاوقات الصعبة وارد كثيرا".

وتابع "ليس الاصعب في حياتي... لذا هي وضعية حيث نمارس كرة القدم ولدينا اصابات ولا نزال، ولقد اعتدنا عليها على المدى الطويل فيما بدأ بعض المصابين يعودون الينا".

© 2021 AFP