إيرفينغ اشترى منزلا لعائلة جورج فلويد (قريب)

سارة ستير غيتي/ا ف ب/ارشيف

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لوس انجليس (أ ف ب)

اشترى كايري إيرفينغ، نجم نادي بروكلين نتس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، منزلا لعائلة جورج فلويد، الرجل الاسود الذي قضى اختناقا على يد شرطي في مينيابوليس في أيار/مايو 2020، بحسب ما أكّد اللاعب السابق ستيفن جاكسون القريب من الضحية.

وخلال مشاركته في التدوين الصوتي "ذا ريماتش"، شرح جاكسون الذي أحرز لقب الدوري مع سان أنتونيو عام 2003، انه لا يزال يعتني بعائلة رجل يعتبره "شقيقي"، بعد ثمانية أشهر من رحيله الصادم.

وقال "هذه العائلة تتلقى الكثير من الحب. ليس من قبلنا فقط، بل من قبل أناس من مختلف انحاء العالم. اشترى لها كايري إيرفينغ منزلا، مغني الراب/المنتج ليل واين اشترى (سيارة) مرسيدس ومنحتها المغنية باربارا سترايسند أسهما في ديزني..".

وبحسب شبكة "اي اس بي ان"، قدّم صانع العاب نتس المال الكافي لهذا الاستحواذ قبل خمسة او ستة اشهر.

في 25 ايار/مايو 2020، قضى جورج فلويد (46 عاما) بعد استجوابه من الشرطي الابيض ديريك توفان الذي ركع على عنقه لنحو ثماني دقائق.

وادت طريقة وفاته الى احتجاجات شعبية اميركية امتدت الى كافة انحاء العالم، لمناهضة عنف الشرطة والعنصرية.

وعبّر رياضيون كثيرون في دوري كرة السلة الاميركي "أن بي ايه" عن غضبهم وعارض ايرفينغ اكمال الموسم الذي كان قد توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، معتبرا ان الوقت قد حان للقتال في وجه الظلم العنصري وليس للتفرغ الى كرة السلة.

وغاب اللاعب البالغ 28 عاما عن مباريات نتس السبع الاخيرة في الدوري، على خلفية أسباب شخصية أضيف اليها حجر صحي بسبب مخالفته بروتوكول "كوفيد-19"، حيث ظهر مشاركا من دون كمامة في عيد ميلاد شقيقته.

وكان ايرفينغ الذي غاب عن فقاعة اورلاندو الصحية الموسم الماضي لاصابته، قد التزم في تموز/يوليو الماضي بدفع 1,5 مليون دولار لتكملة دخل لاعبي دوري السيدات لكرة السلة اللواتي اخترن عدم اللعب في فقاعتهن بسبب مخاوف من كورونا او لتكريس أنفسهن من أجل قضايا عدالة اجتماعية.

ولا يزال الغموض يحيط بغيابه، فذكرت تقارير انه تأثر لوقف الاجراءات القانونية التي قررها قاض قبل اسبوعين ضد ضابط شرطة أطلق عدة رصاصات في ظهر الرجل الاسود جاكوب بلايك في كينوشا (ويسكونسن) في نهاية اب/اغسطس 2020.

وادت هذه الحادثة الى حملة احتجاجات جديدة في البلاد، من بينها رفض ميلووكي باكس خوض احدى مبارياته في دوري السلة، ليسير على خطاه اندية من دوريات البيسبول، كرة القدم ومسابقات كرة المضرب.

© 2021 AFP