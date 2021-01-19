الأرجنتين ترسل للمكسيك مواد أولية لإنتاج ستة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا

جويل ساجيه ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

قارورة لقاح مضاد لكوفيد-19 وحقنة قرب شعاري مختبرات أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، في باريس في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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مكسيكو (أ ف ب)

أعلنت المكسيك أنّها ستتلقّى من الأرجنتين الإثنين مواد أوّلية تكفي لإنتاج ستّة ملايين جرعة من اللّقاح المضادّ لكوفيد-19 والذي طوّرته شركة أسترازينيكا البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد في تغريدة على تويتر إنّ الحصول على هذه الشحنة من "المادّة الفعّالة" في اللّقاح سيتيح لبلاده البدء بإنتاجه.

وكانت الهيئة الناظمة لقطاع الصحة في المكسيك "كوفبريس" أجازت في 4 كانون الثاني/يناير استخدام لقاح أسترازينيكا الذي يتوقّع أن يصبح متاحاً في البلاد اعتباراً من آذار/مارس، تبعاً للقدرة الإنتاجية للشركة التي ستتولّى تصنيعه.

و"المادة الفعّالة" في هذا اللّقاح تنتجها في الأرجنتين شركة "مابساينس" قبل أن تُشحن إلى المكسيك حيث سيتولّى مختبر "ليومونت" إنتاج جرعات اللّقاح.

ووفقاً للحكومة المكسيكية فإنّ "مابساينس" و"ليومونت" ستتمكّنان من إنتاج حوالى 250 مليون جرعة لتلبية الطلب في أميركا اللاتينية.

وسبق للحكومة المكسيكية أن أبرمت عقداً مع شركة أسترازينيكا للحصول على 77.4 مليون جرعة من لقاحها.

كما أبرمت مكسيكو اتفاقات لشراء لقاحات أخرى، بما في ذلك لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

والمكسيك البالغ عدد سكانها 128 مليون نسمة هي رابع أكثر دول العالم تضرّراً من الجائحة من حيث عدد الوفيات.

وبلغت الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في المكسيك 140,704 وفيات، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً لآخر الإحصاءات الرسمية.

© 2021 AFP