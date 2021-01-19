ايقاف ميسي لمباراتين بسبب طرده في الكأس السوبر الإسبانية

كريستينا كويكلر ا ف ب

طرد ميسي في اللحظات الاخيرة من مواجهة بلباو في الكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم

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مدريد (أ ف ب)

عاقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بايقافه لمباراتين، وذلك بسبب طرده خلال نهائي الكأس السوبر المحلية التي خسرها فريقه برشلونة الأحد أمام أتلتيك بلباو 2-3 بعد التمديد.

وطُرد ميسي للمرة الأولى خلال 735 مباراة خاضها في مسيرته بقميص الفريق الأول لبرشلونة بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، عقب اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بسبب ضربه أسيير فياليبر بدون كرة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وهي المرة الاولى التي يتلقى فيها ميسي البطاقة الحمراء على الصعيد الاحترافي، لكن سبق له ا=ن طرد مرتين مع منتخب بلاده الارجنتين، الأولى في بداياته دوليا في آب/أغسطس عام 2005 خلال لقاء ودي ضد المجر بعد دقيقتين فقط على دخوله كبديل، والثانية في نصف نهائي كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية ضد تشيلي عام 2019.

وبحسب الاحصائي الإسباني أليكسيس مارتن-تامايو، تعود المرة الأخيرة التي طرد فيها ميسي وهو يرتدي قميص النادي الكاتالوني الى 15 عاما، وتحديدا عام 2005 لكن كان ذلك خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة مع الفريق الرديف ضد بينا سبورت.

وسيغيب ميسي بالتالي عن برشلونة في مباراة الجمعة ضد كورنيا من الدرجة الثالثة في مسابقة الكأس المحلية، ثم الأحد ضد إلتشي في الدوري.

© 2021 AFP