بطولة أستراليا المفتوحة: فحص إيجابي للاعبين اثنين بفيروس كورونا المستجد (سلطات صحية)

وليام وست ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

ملبورن (أ ف ب)

أعلنت السلطات الصحية المحلية الثلاثاء إصابة لاعبين كان من المقرر مشاركتهما في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب بفيروس كورونا المستجد، مما رفع عدد الحالات المرتبطة باولى البطولات الاربع الكبرى التي من المقرر أن تبدأ في الثامن من شباط/فبراير، إلى سبع.

وقالت وزارة الصحة بولاية فيكتوريا إن لاعبين اثنين وشخص ثالث مرتبطين بالبطولة جاءت نتائج فحصهم إيجابية، ويتعلق الأمر بامرأة في العشرينات من عمرها ورجلين في الثلاثينيات.

واهتزت بطولة ملبورن العريقة، التي تم تأجيلها لمدة ثلاثة أسابيع، بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بين آلاف اللاعبين والاشخاص المقربين منهم والذين وصلوا لتوهم إلى أستراليا على متن رحلات الطيران المؤجر (تشارتر).

واوضحت الوزارة ان ما مجموعه تسعة أشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس حتى الان خلال تواجدهم في الحجر الصحي، لكن حالتين تعتبران قديمتين.

وتابعت أنه نتيجة للكشف عن حالات على متن بعض الرحلات، أصبح 72 شخصا معزولين تماما في غرفهم الفندقية، على عكس الآخرين الذين يُسمح لهم بالخروج لبضع ساعات يوميا للتدريب.

واشتكى بعض اللاعبين من عدم إبلاغهم قبل مجيئهم إلى أستراليا بخطر العزل الصارم، معربين عن قلقهم بشأن مستواهم البدني بعد هذه الأيام في غرفهم، عندما تبدأ الدورات التحضيرية للبطولة في 31 كانون الثاني/يناير.

© 2021 AFP