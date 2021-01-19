ماندجوكيتش سيمنح "سلاحا إضافيا" لميلان (بيولي)

كريم جعفر ا ف ب/ارشيف

افترق ماندجوكيتش عن الدحيل القطري بالتراضي بعد اشهر في صفوفه

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روما (أ ف ب)

سيمنح قدوم المهاجم الكرواتي المخضرم ماريو ماندجوكيتش إلى نادي ميلان "سلاحا إضافيا"، بحسب ما ذكر ستيفانو بيولي مدرب متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم الاثنين.

قال بيولي بعد فوز فريقه على كالياري (2-صفر) ليوسع الفارق في الصدارة إلى 3 نقاط مع أقرب مطارديه انتر "أنا سعيد، هذا سلاح إضافي. مجددا، اصبح النادي طموحا، قدوم ماندجوكيتش يصب في هذا الاتجاه. قد نتعرض لاصابات، حالات ايجابية (فيروس كورونا المستجد)، سنحتاج للكثير من اللاعبين".

تابع لشبكة "سكاي" الايطالية بعد انتهاء المرحلة 18 من "سيري أ": "عندما اقترح النادي علي ماندجوكيتش وافقت فورا، فهو يبحث دوما عن الفوز، متحفز ويمنحنا حلولا إضافية".

واوضح ان لاعب يوفنتوس وبايرن ميونيخ الالماني السابق البالغ 34 عاما يحتاج الى الوقت لاستعادة لياقته، إذ بقي من دون ناد منذ الصيف الماضي.

تابع بيولي "هناك مباريات كثيرة بين الدوري/الكأس، الدوري الاوروبي. ستحصل مداورة دون اي شك".

وكان المهاجم الرئيس في ميلان السويدي العملاق زلاتان إبراهيموفيتش قد غاب عن نحو 15 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، بعد اصابته بكورونا وتعرضه للاصابات.

وبحسب الصحف المحلية، سيرتبط ماندجوكيتش حتى نهاية الموسم مع النادي اللومباردي.

وكان وصيف بطل العالم مع منتخب بلاده في عام 2018 قد ترك يوفنتوس في كانون الاول/ديسمبر 2019 للانضمام الى الدحيل القطري قبل ان يفترق عن الأخير الصيف الماضي بعد أشهر قليلة.

واحرز مع يوفنتوس (2015-2019) اربعة القاب في الدوري الايطالي وثلاثة في الكأس.

حمل قبلها الوان اندية اتلتيكو مدريد الاسباني (2014-2015)، بايرن ميونيخ (2012-2014)، فولفسبورغ الالماني (2010-2012) ودينامو زغرب الكرواتي (2007-2010).

© 2021 AFP