الدوري الانكليزي يوافق على تجارب لإجراء تبديلات في حالات الارتجاج في المخ

جون والتون تصوير مشترك/ا ف ب

رابطة الدوري الانكليزي الممتاز توفق على اقامة مباريات تجريبية لتبديلات في حال ارتجاج في المخ

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لندن (أ ف ب)

وافقت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الاربعاء على إقامة مباريات تجريبية للسماح بإجراء التبديلات في حالات الارتجاج الدماغي، ما سيسمح لفريق ما بإجراء تبديلين خلال المباراة الواحدة.

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب) المعني باصدار قوانين اللعبة على إقامة هذه التجارب في شهر كانون الاول/ديسمبر الفائت.

لم يتم تحديد موعد معيّن لبدء هذه التجارب لأن ايفاب والاتحاد الدولي (فيفا) لم يحددا المعلومات الطبية الخاصة المتعلقة بالموضوع.

وقالت رابطة الدوري في بيان "في الوقت الذي تشكل صحة اللاعب أولوية بالنسبة لرابطة الدوري الممتاز، ستسمح البروتوكولات بإجراء تبديلين كحد أقصى متعلقين بحالة الارتجاج الدماغي، على ان يسمح للخصم بالعدد ذاته".

وتابعت "يمكن إجراء تبديلات اضافية متعلقة بالارتجاج في المخ بغض النظر عن عدد التبديلات الذي سبق ان قام به الفريق".

وأردفت "هذه التجربة هي نتيجة مشاورات ايفاب مع اصحاب المصالح والتوصيات من مجموعة من الخبراء المختصين في ارتجاج الدماغ للسماح بالتبديلات الاضافية للاعبين المصابين به او مشتبه بإصابتهم".

تأمل رابطة الدوري الممتاز، من خلال السماح للفريقين بإجراء تبديل اضافي في حال الاشتباه بإصابة لاعب بارتجاج في الدماغ، في الحد من المخاوف إزاء إساءة استخدام القواعد الجديدة ما قد يؤثر على المنافسة.

كما وافق "فيفا" على إقامة هذه التجارب في كأس العالم للاندية التي تستضيفها الدوحة الشهر المقبل، لاسيما بعد الضغوطات الكبيرة على السلطات الكروية لاتخاذ تدابير تحمي بشكل أكبر الاصابات في الرأس.

كشف البلجيكي يان فيرتونغن مدافع بنفيكا البرتغالي الشهر الفائت أنه عانى من مضاعفات ارتجاج في الدماغ لفترة تسعة اشهر على رغم استمراره في المنافسات.

عانى لاعب قلب الدفاع من اصابة في الرأس في مباراة فريقه السابق توتنهام ضد اياكس امستردام الهولندي في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2019.

أكمل المباراة لبضع دقائق ولكنه خرج لاحقًا بمساعدة اطباء الفريق وشوهد يتقيأ الى جانب الملعب.

عاد الى الملاعب بعد اسبوع فقط الا انه عانى من الصداع والدوار حتى توقف المنافسات في آذار/مارس الفائت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ما سمح له بالاستراحة لفترة اطول.

كشفت دراسة بإشراف الطبيب ويلي ستيوارت المستشار في الامراض العصبية في جامعة غلاسكو نشرت في العام 2019، أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة بثلاث مرات ونصف للوفاة من أمراض التآكل العصبي من عامة الناس.

وعانى البعض من لاعبي منتخب انكلترا الذي حقق لقب كأس العام عام 1966 من امراض مماثلة في حياتهم لاحقا. إذ توفي جاك شارلتون بسبب الخرف العام الماضي فيما يعاني اسطورة مانشستر يونايتد بوبي شارلتون من المرض حاليًا.

© 2021 AFP