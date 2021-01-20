الغالبية في مجلس الشيوخ تنتقل إلى الديموقراطيين

جيم واتسون ا ف ب/ارشيف

جون أوسوف (يسار) ورفايل وورنوك يتبادلان التحية خلال حملة انتخابية في جورجيا في 4 كانون الثاني/يناير 2021

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واشنطن (أ ف ب)

أدّى السناتوران الديموقراطيان جون أوسوف ورفايل وورنوك اللذان فازا بالجولة الانتخابية الفاصلة التي أجريت مؤخرا في ولاية جورجيا، القسَم الأربعاء بعد ساعات قليلة من تنصيب جو بايدن رئيساً، لتنتقل بذلك الغالبية في مجلس الشيوخ إلى الحزب الديموقراطي.

وفاز وورونوك وأوسوف على المرشّحين الجمهوريين لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا في جولة فاصلة من الانتخابات أجريت في الخامس من كانون الثاني/يناير. وبأدائهما القسَم بات لكل من الحزبين الجمهوري والديموقراطي 50 عضواً في المجلس المؤلّف من مئة عضو.

لكنّ الغالبية ستكون بيد الديموقراطيين لأنّ الصوت المرجّح سيكون لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

وكانت هاريس وهي سناتورة سابقة عن ولاية كاليفورنيا قد ترأّست الأربعاء جلسة للمجلس بعد ساعات قليلة على أدائها القسَم، أشرفت خلالها على أداء أوسوف وورنوك وخليفتها في عضوية مجلس الشيوخ أليكس باديلا القسَم.

وبانتقال الغالبية في مجلس الشيوخ إلى الحزب الديموقراطي، بات الديموقراطيون يسيطرون على كل مقاليد السلطة في واشنطن، ما يمنح بايدن فرصة ذهبية لتنفيذ جدول أعمال حافل بالمشاريع، خصوصاً حزمة إنقاذ بقيمة 1,9 تريليون دولار لمساعدة العائلات والشركات الأميركية المتضررة من جائحة كوفيد-19.

© 2021 AFP