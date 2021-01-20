بطولة ألمانيا: كولن ينتفس الصعداء بفوز قاتل على شالكه

ليون كويغلر تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو كولن يحتفلون بهدف الفوز في مرمى شالكه (2-1) في الدوري الالماني في 20 كانون الثاني/يناير 2021.

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برلين (أ ف ب)

تنفس كولن الصعداء بفوز قاتل على مضيفه شالكه عندما تغلب عليه 2-1 الأربعاء في ختام المرحلة السابعة عشرة من بطولة المانيا لكرة القدم.

وكان كولن البادىء بالتسجيل عبر شيخوس في الدقيقة 31 بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من دومينيك دريكسلر.

ونجح شالكه في ادراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر ماثيو هوب بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من سياد سردار (57)، قبل أن يخطف يان ثييلمان هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من إلفيس ريتشبيكاي.

وتخلف كولن مؤقتا من المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض دور فاصل مع ثالث الدرجة الثانية في نهاية الموسم من اجل تفادي الهبوط، حيث رفع رصيده الى 15 نقطة من فوزه الثالث هذا الموسم والاول في مبارياته الست الاخيرة بفارق نقطة واحدة امام ارمينيا بيليفيلد لاذي يستضيف شتوتغارت لاحقا.

في المقابل، مني شالكه بخسارته الثانية على التوالي بعد تحقيقه فوزه الاول هذا الموسم، فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر الاخير.

ويلعب لاحقا أيضا أوغسبورغ مع بايرن ميونيخ، ولايبزيغ مع أونيون برلين، وفرايبورغ مع أينتراخت فرانكفورت.

© 2021 AFP