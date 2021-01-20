بطولة إسبانيا: فياريال يفرط في فرصة انتزاع المركز الثالث

جوسيه جوردان ا ف ب/ا ف ب

مهاجم فياريال باكو الكاسير مستاء عقب التعادل امام غرناطة (2-2) في الدوري الاسباني في 20 كانون الثاني/يناير 2021.

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مدريد (أ ف ب)

فرط فياريال في فرصة انتزاع المركز الثالث من برشلونة بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه غرناطة 2-2 الاربعاء في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وكان غرناطة البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه المخضرم روبرتو سولدادو في الدقيقة 21، لكن فرحته لم تدم سوى ثماني دقائق حيث ادرك روبن بينيا التعادل (29)، ثم منحه موسيس غوميس بوردونادو التقدم في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، لكن البرازيلي كينيدي أدرك التعادل لغرناطة بعد 12 دقيقة (75)، ليحرم رجال المدرب اوناي ايمري من الفوز الثالث تواليا.

وكان فياريال يمني النفس بكسب النقاط الثلاث لانتزاع المركز الثالث من برشلونة الذي خاض مباراته في هذه المرحلة في الرابع عشر من كانون الاول/ديسمبر الماضي عندما تغلب على ريال سوسييداد 2-1 في مباراة مقدمة بسبب الكأس السوبر المحلية التي اقيمت نهاية الاسبوع الماضي وتوج أتلتيك بلباو بلقبها.

واكتفى فياريال بالعودة الى المركز الرابع الذي كان انتزعه منه اشبيلية بالفوز على ديبورتيفو الافيس 2-1 الثلاثاء، حيث رفع رصيده الى 33 نقطة وبات يتفوق بفارق الاهداف على الفريق الاندلسي ويتخلف بفارق نقطة واحدة عن الفريق الكاتالوني.

في المقابل، عزز غرناطة موقعه في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

وواصل ريال بيتيس صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على ضيفه سلتا فيغو 2-1 ملحقا به الخسارة الثالثة على التوالي.

ويدين ريال بيتيس بفوزه الى لاعب وسطه سيرخيو كانالييس الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 25 و44، فيما سجل سانتي مينا الهدف الوحيد للضيوف.

وصعد ريال بيتيس الى المركز الثامن برصيد 26 نقطة مقابل 23 نقطة لسلتا فيغو الحادي عشر.

وزاد خيتافي محن ضيفه هويسكا عندما تغلب عليه 1-صفر.

وعانى خيتافي كثيرا لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي والسادس هذا الموسم وانتظر الدقيقة 70 لتسجيل الهدف الوحيد عبر الاوروغوياني ماورو أرامباري بتسديدة بيمناه من زاوية صعبة اثر تمريرة من كارليس الينيا المعار من برشلونة.

وصعد خيتافي الى المركز التاسع برصيد 23 نقطة مقابل 12 نقطة لهويسكا صاحب المركز الاخير والذي مني بخسارته الرابعة تواليا والخامسة في مبارياته الست الاخيرة والتاسعة هذا الموسم.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاءي فالنسيا مع اوساسونا، وإيبار مع أتلتيكو مدريد.

© 2021 AFP