بطولة إنكلترا: سيتي الى الصدارة موقتًا بفوز صعب على فيلا

مارتين ريكيت تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بهدف الالماني ايلكاي غوندوغان ضد استون فيلا على ملعب الاتحاد في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 20 كانون الثاني/يناير 2021

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

ارتقى مانشستر سيتي موقتا الى صدارة الدوري الانكليزي لكرة القدم للمرة الاولى هذا الموسم بفوز سادس تواليًا حققه على حساب ضيفه استون فيلا 2-صفر الاربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى شهدت طرد مدرب الضيوف دين سميث.

وسجل البرتغالي برناردو سيلفا (79) والالماني ايلكاي غوندوغان (90 من ركلة جزاء) الهدفين.

ورفع فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا الذي بقي من دون هزيمة للمباراة العاشرة تواليًا في البرميرليغ رصيده الى 38 نقطة في الصدارة بفارق الاهداف عن ليستر الثاني الفائز على تشلسي 2-صفر امس الثلاثاء، ونقطة عن مانشستر يونايتد الثالث الذي يحل ضيفا على فولهام لاحقًا.

الا ان سيتي يملك افضلية الصدارة في حال فوزه على ايفرتون بعدما أرجئت مباراته ضد الاخير مطلع العام لاصابات كورونا في صفوف سيتي.

ولم يخض الفريقان المباراة في المرحلة الاولى بعدما أعطت رابطة الدوري استراحة لسيتي بعد منافسته في مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم الفائت انتهت في وقت متأخر بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت هذه المباراة الاولى للفريق الاول لأستون فيلا منذ خسارته في اليوم الاول من العام الحالي امام يونايتد بسبب اصابة العديد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد ما اضطره للدفع بتشكيلة من فرق الشباب في الدور الثالث من كأس انكلترا امام ليفربول (خسر 4-1) قبل ان تتأجل مباراته ضد ايفرتون في الدوري الاحد.

وأجرى غوارديولا ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي اكتسحت كريستال بالاس (4-صفر) الاحد، حيث عاد البرتغالي جواو كانسيلو الى مركز الظهير الايسر بدلا من الاوكراني اولكسندر زيتشينكو، ولاعب الوسط الاسباني رودري بدلا من البرازيلي فرناندينيو فيما استعان بفيل فودن في خط الهجوم بدلا من البرازيلي غابريال جيزوس.

إلا أن زيتشينكو لم يتأخر للدخول إثر خروج الظهير الايمن كايل ووكر بسبب الاصابة في الدقيقة 28.

- فرص مهدرة وطرد سميث -

وهدد سيتي باكرًا بعدما وصلت الكرة الى رودري داخل المنطقة اثر ركنية، مررها رأسية الى سيلفا على باب المرمى فتابعها الا ان الحارس الارجنتيني ايميليانو مارتينيس تصدى لها برجله ببراعة (4).

وفرض بطل انكلترا عامي 2018 و2019 هيمنته على الشوط الاول استحواذًا وسط استبسال دفاعي من لاعبي فيلا الذين ابعدوا تسديدات عدة وهددوا الضيوف فعليًا للمرة الاولى من تسديدة لروس باركلي من داخل المنطقة استقرت بين يدي الحارس البرازيلي ايدرسون (37).

لم يختلف سيناريو الشوط الثاني مع اعتماد فيلا على المرتدات وكاد يتقدم بعد أن مرر الحارس مارتينيس كرة طويلة وصلت الى البوركينابي برتران تراوري روضّها ببراعة متجاوزًا البلجيكي كيفن دي بروين ليواصل تقدمه قبل ان يسدد بيسراه كرة قوية من مشارف المنطقة تصدى لها ايديرسون (52).

ولم يتأخر سيتي في الرد ونابت العارضة عن مارتينيس للتصدي لتسديدة رائعة لكانسيلو من داخل المنطقة (54)، ثم تصدى مارتينيس لرأسية قوية لغوندوغان (69).

وأفلت سيتي من تلقي الهدف الاول عندما مرر أولي واتكينز عرضية على باب المرمى أبعدها المدافع البرتغالي روبن دياس في توقيت مناسب (75).

ونجح سيتي في افتتاح التسجيل عندما انتزع رودري كرة من مدافع فيلا مينغز ومررها الى سيلفا الذي سددها صاروخية بيسراه من خارج المنطقة في اعلى الزاوية اليمنى مسجلا هدفه الاول في الدوري هذا الموسم (79).

واحتج المدرب سميث على الهدف لوجود تسلل على رودري ما اضطر الحكم جون موس الى طرده من الملعب.

وحصل سيتي على ركلة جزاء للمسة يد على ماثيو كاش اثر رأسية من البديل جيزوس ترجمها غوندوغان بنجاح (90).

وفي احصائية لافتة دفاعيًا، شارك ثنائي قلب الدفاع جون ستونز ودياس القادم هذا الموسم في التشكيلة الاساسية في 11 مباراة في جميع المسابقات، حقق خلالها سيتي عشرة انتصارات مقابل تعادل واحد.

© 2021 AFP