بوكيتينو يتشارك "الكثير من الأمور" مع مواطنه ميسي

مدرب باريس سان جرمان الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يعطي تعليماته خلال خوضه مباراته الرسمية الاولى مع فريقه ضد سانت اتيان في الدوري الفرنسي. 6 كانون الثاني/يناير 2020

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مدريد (أ ف ب)

اعتبر المدرب الأرجنتيني لباريس سان جرمان الفرنسي ماوريسيو بوكيتينو أنه ومواطنه نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي يتشاركان "الكثير من الأمور"، لكن من دون الكشف عما إذا كان النادي الباريسي يسعى لضم أفضل لاعب في العالم ست مرات الصيف المقبل.

وقال بوكيتينو الذي استلم الاشراف على سان جرمان في الثاني من الشهر الحالي خلفا للألماني المقال من منصبه توماس توخل، إن "الجميع يحلم بأن يتواجد أفضل اللاعبين معه"، لكنه بدا حذرا حديثه لراديو "كادينا سير" الإسباني ليل الثلاثاء-الأربعاء عما يشاع عن احتمال انتقال ميسي الى نادي العاصمة الفرنسية بعد وصوله الى نهاية عقده مع برشلونة الصيف المقبل.

وأفاد "أحترم كثيرا اللاعبين الموجودين في فريقي لكن علي أيضا أن أحترم لاعبي الفرق الأخرى"، مشيرا الى أنه وميسي "نتشارك الكثير من الأمور الهامة، مثل حبنا لنيولز أولد بويز"، أحد أندية روزاريو في الأرجنتين.

وتابع "تخرجنا من هناك، وأعتقد أن هذا الأمر يوَحِّدُنا بقوة. هذا الشغف للأحمر والأسود (في إشارة الى لوني نيولز أولد بويز)"، مضيفا في الوقت ذاته أنه لا يعلم ما سيحصل بالنسبة لموضوع ميسي والانتقال الى سان جرمان.

وفي مقابلة له الثلاثاء مع مجلة "فرانس فوتبول"، أشار المدير الرياضي لسان جرمان البرازيلي ليوناردو الى "أن لاعبين كبار مثل ميسي هم دائما على لائحة باريس سان جرمان. لكن من المؤكد أن الوقت ليس ملائما للحديث عن المسألة، ولا حتى الحلم بذلك... لكننا جالسون على الطاولة الكبرى للذين يتابعون الملف عن كثب".

ومن جهته، قال بوكيتينو "منذ وصولي، لم يكن أمامي الوقت الكافي للحديث عن أي شيء مع ليو (ميسي) ورئيس النادي (رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي) عن فترة الانتقالات الحالية أو المستقبلية". وشدد "نحن مركزون على الطرق التي ستجعلنا نصل الى أفضل مستوياتنا لكي نكون منافسين وقادرين على الفوز بالمباريات".

وتطرق المدرب السابق لتوتنهام الإنكليزي الى ما يشاع في وسائل الإعلام الإسبانية عن إمكانية انتقال كيليان مبابي من سان جرمان الى عملاق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، قائلا "تربطنا علاقة جيدة جدا (هو ومبابي) وهو سعيد جدا في باريس. سنرى ما ستؤول اليه الأمور. لكن ليس لدي أي شك حيال رغبة كيليان بالبقاء في باريس". وتابع "أعتقد أن النادي يعمل ويقوم بمجهود لكي يمدد للاعبين الذين نعتبرهم مهمين. من الواضح أن كيليان لاعب يتمتع بقدرات هائلة"، متسائلا "من هو المدرب الذي لا يرغب بأن يكون مبابي في صفوف فريقه لفترة طويلة؟".

© 2021 AFP