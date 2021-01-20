كأس إيطاليا: ستة تبديلات لروما قبل وداعه من ثمن النهائي

فريدمان فوغل تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

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روما (أ ف ب)

أجرى نادي روما ستة تبديلات فيما تسمح له القوانين بخمسة، قبل توديعه ثمن نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم الثلاثاء أمام ضيفه المتواضع سبيتسيا 2-4 بعد التمديد.

وفيما كانت النتيجة 2-2 في الوقت الاضافي، اجرى المدرب البرتغالي باولو فونسيكا تبديلين بعد استفادته من اربعة في وقت سابق من المباراة.

وليس من مهام الحكم او الحكم الرابع تنبيه الفريق الذي يتخطى عدد التبديلات القانونية.

واجرى المدرب تبديليه بعد دقائق من طرد لاعبين في فريقه في غضون نصف دقيقة، جانلوكا مانشيني (91) والاسباني باو لوبيس (92).

وقال فونسيكا انه سيناقش "داخليا" ما حصل على صعيد التبديلات "إذا كان هناك من مشكلة سنناقش هذا الامر داخليا".

وهذه الهفوة الثانية لفريق العاصمة بعد تخسيره مباراة فيرونا صفر-3، بسبب تركه اللاعب الغيني أمادو دياوارا في تشكيلة تحت 23 عاما عدة اشهر بعد عيد ميلاده الثالث والعشرين.

وتقدم سبيتسيا باكرا بهدفي البلغاري أندري غالابينوف (6 من ركلة جزاء) وريكاردو سابونارا (15)، قبل أن يعادل روما عبر لورنتسو بيليغريني (43 من ركلة جزاء) والأرميني هنريخ مخيتاريان (73).

وفي الوقت الاضافي وبعد طرد لاعبين من روما واجراء التبديل السادس، سجل سبيتسيا هدفين عن طريق دانييلي فيردي (107) وسابونارا (119).

ويلتقي سبيتسيا في ربع النهائي الاسبوع المقبل مع نابولي حامل اللقب.

ورغم اشراك المهاجم البوسني ادين دجيكو في آخر ثلاثين دقيقة، الا انه تعرض لخسارة قاسية جديدة بعد سقوطه امام غريمه وجاره لاتسيو صفر-3 في الدوري.

وبرغم ذلك، قال فونسيكا "هل أنا مهدد؟ أنا كذلك منذ اليوم الاول لوصولي. اتقدم بتصميم. نحن في المركز الثالث في الدوري (بالتساوي مع نابولي)، لدي ثقة بالفريق".

ويختتم ثمن النهائي الخميس بمواجهة لاتسيو مع بارما، فيما تأهلت الى ربع النهائي اندية اتالانتا، انتر، ميلان، يوفنتوس وسبال.

© 2021 AFP