مقتل أربعة جنود بانفجار قنبلة في جنوب غرب باكستان (مسؤولون)

بنراس خان ا ف ب/ارشيف

عنصر في قوات حرس الحدود الباكستانية في بلوشستان في أيلول/سبتمبر 2020

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كويتا (باكستان) (أ ف ب)

قُتل أربعة جنود باكستانيين وجُرح خمسة آخرون الأربعاء بعدما انفجرت قنبلة بسيارة عسكرية كانوا على متنها في ولاية بلوشستان في جنوب غرب باكستان، وفق ما أعلن مسؤولون.

وصرّح متحدّث عسكري باسم قوات حرس الحدود شبه العسكرية لوكالة فرانس برس أن الانفجار وقع عصرا خلال دورية كان عناصر من هذه القوات يجرونها في مقاطعة كولو الواقعة على بعد نحو مئتي كيلومتر من كويتا، عاصمة الولاية.

واعلن المتحدث "مقتل أربعة جنود في قوات حرس الحدود وجرح خمسة إصابات ثلاثة منهم حرجة"، موضحا ان الانفجار نجم عن عبوة ناسفة يدوية الصنع.

وأكد مسؤولان محليان كبيران وقوع الانفجار والحصيلة.

ومنذ عقود يواجه الجيش الباكستاني تمرّدا في الولاية.

ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم.

ومنذ سنوات يشن انفصاليون من عرقية البلوش تمردا في المنطقة التي تشهد أيضا أعمال عنف.

ولطالما اتّهمت باكستان الهند بدعم الانفصاليين البلوش.

وتعتبر بلوشستان منطقة حيوية للممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، وهي جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وأعلن الانفصاليون في السابق هجمات على مشاريع الممر الاقتصادي الباكستاني، وانتشر الآلاف من عناصر الأمن الباكستانيين في المنطقة لمواجهة العنف.

© 2021 AFP