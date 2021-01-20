موتو جي بي: دوكاتي تلتزم ببطولة العالم حتى 2026

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دوفيتسيوزو على متن دوكاتي في جائزة البرتغال الكبرى

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باريس (أ ف ب)

وقّع فريق دوكاتي المشارك في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" الأربعاء عقداً جديداً مع الشركة المروّجة "دورنا سبورتس"، ليضمن بقاءه على الحلبات حتى 2026.

واستهل دوكاتي الذي يتخذ من مدينة بولونيا الإيطالية مقراً له، مشواره في بطولة "موتو جي بي" عام 2003، وأحرز اللقب العالمي في 2007 مع الأسترالي كايسي ستونر.

وأحرز لقب الصانعين في الموسم الماضي، بفضل انتصارات أنتونيو دوفيتسيوزو في النمسا ودانيلو بيتروتشي في فرنسا.

وقال الفريق في بيان "في مواسمه الـ18 في موتو جي بي، صعد دوكاتي إلى المنصة 180 مرة بينها 51 انتصاراً".

وسيمثل الفريق الرسمي في موسم 2021 المقبل الاسترالي جاك ميلر والإيطالي فرانتشيسكو بانيايا بدلا من دوفيتسيوزو وبيتروتشي.

ويضمّ دوكاتي فريقين رديفين، مع الفرنسي يوهان زاركو والإسباني خورخي مارتين على متن "براماك" ولوكا ماريني نصف الشقيق للاسطورة فالنتينو روسي والايطالي الآخر إينيا باستيانيني على متن "اسبونسوراما".

وشدّد الرئيس التنفيذي لدوكاتي كلاوديو دومينيكالي على أهمية موتو جي بي ليس فقط "لإثارة شغف عشاق دوكاتي في مختلف انحاء العالم"، بل ايضا "كمختبر ابحاث متقدم".

وأفاد مسؤول السباقات في الفريق لويجي دالينيا ان احد اهداف الفريق في 2021 "المنافسة على لقب بطولة موتو جي بي مع سائقينا الجديدين".

هذا وأعلن فريق "كاي تي أم" النمسوي، الحاضر في البطولة منذ 2017، التزامه الاسبوع الماضي حتى العام 2026.

© 2021 AFP