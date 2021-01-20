مونديال اليد 2021: سويسرا تفاجىء إيسلندا في انطلاق الدور الرئيس

آن-كريستين بوجولا تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو ايسلندا بعد خسارتهم امام سويسرا في الدور الرئيس من بطولة العالم لكرة اليد

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القاهرة (أ ف ب)

فاجأ المنتخب السويسري نظيره الايسلندي وتغلب عليه 20-18، الاربعاء في افتتاح الدور الرئيس من بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر حتى نهاية الشهر الجاري.

على ملعب حسن مصطفى بمدينة 6 اكتوبر، رفعت سويسرا رصيدها الى نقطتين في المجموعة الثالثة فيما تجمد رصيد ايسلندا عند نقطتين، لتتبدد آمالها منطقيا في بلوغ ربع النهائي.

ويلعب في المجموعة عينها في وقت لاحق فرنسا (4 نقاط) مع الجزائر (صفر نقطة)، والبرتغال (4) مع النروج (2).

وحصل نيكولا بورتنيه حارس مرمى المنتخب السويسري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تصديه لـ 13 تصويبة.

وانتقلت المنتخبات المتأهلة إلى الدور الرئيس بنقاطها التي حصلت عليها من الفرق الصاعدة معها من نفس المجموعة لتواجه منتخبات المجموعة الأخرى.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعات الأربع من الدور الرئيس إلى ربع النهائي.

وفي المجموعة الرابعة، فازت سلوفينيا على مقدونيا الشمالية 31-21 على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي.

وقفزت سلوفينيا موقتا الى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن السويد المتصدرة التي تلعب مع بيلاروس (نقطة) في وقت لاحق، كما يلعب منتخب مصر المضيف (نقطتان) منتخب الاتحاد الروسي (3 نقاط).

وحصد جائزة رجل المباراة أوربان ليسياك لاعب منتخب سلوفينيا.

© 2021 AFP