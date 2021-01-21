الدوري الاميركي للمحترفين: كافالييرز يفسد بداية الثلاثي الكبير في صفوف بروكلين نتس

كيفن كوكس GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

افسد كليفلاند كافالييرز بداية الثلاثي الكبير في صفوف بروكلين نتس والمؤلف من جيمس هاردن وكيفن دورانت وكايري ايرفينغ بالفوز عليه 147-135 بعد التمديد مرتين ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسقط نتس على الرغم من تألق الثلاثي الذي كان يلعب للمرة الاولى سويا، حيث نجح هاردن في "تريبل دبل" مع 21 نقطة و12 تمريرة حاسمة و10 متابعات، في حين اضاف دورانت 38 نقطة و12 متابعة وايرفينغ 37 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيا لان كولين سكستون خطف الاضواء منهم بتسجيله اعلى نسبة في المباراة مع 42 نقطة بينها 15 في الوقت الاضافي الثاني ليقود كافالييرز الى الفوز.

وتخطى سكستون بالتالي رقمه القياسي الشخصي السابق مع 41 نقطة سجلها في سلة بوسطن سلتيكس في اذار/مارس عام 2020.

وساهم الاحتياطيان التركي شيدي عثمان وتورين برينس في فوز كافالييرز ايضا بتسجيلهما 25 و17 نقطة تواليا.

واعتبر مدرب نتس ستيف ناش بأن فريقه في حاجة الى الوقت ليكون الانسجام تاما بين مختلف لاعبيه بقوله "كنا ضائعين في بعض الاحيان وهو امر طبيعي لأننا لم نلعب سويا وبالتالي ثمة تردد في صفوف الفريق".

واضاف "سيتأقلم اللاعبون على بعضهم البعض تدريجيا وهو اجراء في حاجة الى موسم بأكمله".

وتغلب دالاس مافريكس على انديانا بايسرز 124-112 بفضل 27 نقطة و13 متابعة للاتفي كريستابس بورزينغيس و22 نقطة لتري بورك ليضع الفائز حدا لثلاث هزائم متتالية. ونجح السلوفيني لوكا دونتشيتش في تحقيق "تريبل دبل" للمرة الثلاثين في مسيرته مع 13 نقطة و12 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة.

وقاد النجم الكاميروني جويل امبييد فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى فوز لافت على بوسطن سلتيكس 117-109 بتسجيله 42 نقطة و10 متابعات.

وفي مباريات اخرى، فاز فينيكس صنز على هيوستن روكتس 109-103، واتلانتا

هوكس على ديترويت بيستونز 123-115 بعد التمديد، وميامي هيت على تورونتو

رابتورز 111-102، ولوس أنجليس كليبرز على ساكرامنتو كينغز 115-96، واورلاندو ماجيك على مينيسوتا تمبروولفز 97-96.

واعلنت رابطة دوري كرة السلة عن تأجيل مباراتين جديدتين بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، واحدة كانت مقررة الاربعاء بين بورتلاند ترايل بلايزرز وممفيس غريزليز بسبب وجود حالات كثيرة ايجابية في صفوف الاخير، والثانية مقررة الجمعة بين واشنطن ويزاردز وميلووكي باكس.

وارتفع بالتالي مجموع المباريات المؤجلة منذ انطلاق الموسم الحالي في كانون الاول/ديسمبر الماضي الى 17 مباراة.

وكشفت الرابطة بان 502 لاعبين خضعوا لفحوصات للكشف عن جائحة كوفيد-19 منذ 13 الشهر الحالي تبين ان نتيجة 11 منهم جاءت ايجابية.

© 2021 AFP