السلطات الروسية ترد بعد الانتشار الواسع لتحقيق نشره نافالني ضد بوتين

كيريل قدريافتسيف ا ف ب

المعارض الروسي أليكسي نافالني في الطائرة التي أقلته إلى موسكو في 17 كانون الثاني/يناير 2021

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موسكو (أ ف ب)

تحاول السلطات الروسية الخميس تطويق الدعوات إلى التظاهر ضد السلطة التي أججتها نسبة المشاهدة القياسية لتحقيق أعده المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ويتهم فيه الرئيس فلاديمير بوتين بالفساد.

وترافق التحقيق الطويل الذي نشر الثلاثاء مع تسجيل فيديو مدته ساعتان، سجل حوالى 40 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب ويؤكد فيه أن الرئيس الروسي يمتلك من خلال أسماء مستعارة، عقاراً كبيراً وقصراً هائلاً قرب مدينة غيليندجيك على ضفاف البحر الأسود.

رفض الكرملين كل هذه الادعاءات منددا ب"بهجوم" على بوتين وواصفا أعضاء فريق نافالني بانهم "محتالون".

لكن هذا الفيديو أدى الى آلاف المنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي دعما للدعوة الى التظاهر السبت في كل أنحاء روسيا للمطالبة بالافراج عن المعارض الروسي، وهي تجمعات غير مرخصة من قبل السلطات. وتمت تعبئة الشباب بشكل خاص على تطبيق تيك توك.

من جانب آخر، قال فريق نافالني لوكالة فرانس برس إنه تلقى حوالى عشرة ملايين روبل (112 ألف يورو) من التبرعات.

والمعارض الذي تتجاهله وسائل الإعلام الوطنية التقليدية، يحظى بشعبية فعلية ولديه جمهور واسع على الانترنت خاصة لدى فئة جيل الشباب وفي المدن الكبرى.

في موسكو، تمكن من حشد أعداد كبرى من المتظاهرين قبل الانتخابات المحلية المثيرة للجدل في عام 2019.

- "أعمال غير قانونية"-

في مواجهة الدعوات إلى التعبئة السبت، أعلنت النيابة الروسية الخميس عن اجراءات "للحد من الوصول إلى المعلومات غير القانونية" التي تنشر عبر الإنترنت وتشكل "دعوات للمشاركة في أعمال جماعية غير مشروعة في 23 كانون الثاني/يناير 2021".

من جهتها قالت وزارة الداخلية إنها مستعدة لـ "حماية النظام العام" السبت ووعدت بملاحقة مطلقي هذه الدعوات، قضائيا.

قبل ذلك بيوم، وجه الدرك الروسي للاتصالات "روسكومنادزور" تحذيرا لمنصات "تيك توك" و"فكونتاكتي"، الرديف الروسي لفيسبوك، للطلب منها حظر المحتوى التي يعتبر بمثابة دعوات "الى قاصرين للمشاركة في أنشطة غير مشروعة".

وحذر الكرملين أيضا من تظاهرات تصل الى حد "أنشطة غير مشروعة".

كما أفادت وسائل إعلام معارضة أن الطلاب الروس تلقوا رسائل من جامعاتهم تثنيهم عن المشاركة في هذه المسيرات.

واثر اعتقاله الاحد عند عودته من ألمانيا، دعا نافالني الى تظاهرات ضد السلطة في كل أنحاء البلاد.

وتحدث فريقه عن تظاهرات مرتقبة في 65 مدنية على الأقل، من موسكو وسان بطرسبورغ وصولا الى خاباروفسك في أقصى الشرق الروسي مرورا بايكاتيرنبرغ في الأورال.

في تلك الاثناء، نشر شريط فيديو يقول ان بوتين يملك مجمعا فخما وان بناءه كلف أكثر من مليار يورو.

ويقول نافالني إن هذا المجمّع الفخم جداً يضم بالإضافة إلى الكروم، حلبة هوكي على الجليد وحتى كازينو. وتم تمويل هذا المجمع بحسب المعارض، من جانب مقربين من الرئيس الروسي على غرار رئيس شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت" إيغور سيتشين ورجل الأعمال غوينادي تيمتشينكو.

وبحسب نافالني، تمّ إنفاق مئة مليار روبل (1,12 مليار يورو) لبناء هذا المجمع الذي تبلغ مساحته الكاملة سبعة آلاف هكتار وتعود ملكيته لجهاز الأمن الفدرالي الروسي (اف اس بي).

وألقي القبض على الناشط المناهض للفساد البالغ من العمر 44 عاما الأحد عند عودته من ألمانيا حيث كان يتعافى من عملية تسميمه المزعومة في آب/أغسطس والتي يتّهم فلاديمير بوتين بالوقوف وراءها رغم نفي السلطات المتكرر.

ورفض الكرملين من جهته الثلاثاء المطالب الغربية بالإفراج عن نافالني.

وسيبقى نافالني محتجزا على الأقل حتى 15 شباط/فبراير إذ يؤخذ عليه انتهاكه شروط المراقبة القضائية التي يخضع لها من خلال انتقاله إلى الخارج لتلقي العلاج.

وفي الثاني من شباط/فبراير، يتعين على نافالني المثول أمام المحكمة بتهمة انتهاك شروط إدانته سنة 2014 بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ. وقد يتحول الحكم إلى عقوبة سجن مع النفاذ.

كذلك يواجه نافالني منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر تحقيقا بتهمة "عمليات تزوير واسعة"، وقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن عشر سنوات.

© 2021 AFP