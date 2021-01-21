بايدن يقترح تمديد معاهدة "نيو ستارت" مع روسيا خمسة أعوام

جيم واتسون ا ف ب/ارشيف

المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركي جو بايدن في سينسيناتي في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2020

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واشنطن (أ ف ب)

اقترحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس تمديد معاهدة "نيو ستارت" مع روسيا خمسة أعوام، وهي الاتفاق الوحيد المتبقي بين البلدين للحد من الانتشار النووي وينتهي سريانه في 5 شباط/فبراير.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي لصحافيين إن "الولايات المتحدة تعتزم طلب تمديد نيو ستارت خمسة أعوام".

وأضافت "لطالما قال الرئيس بوضوح إن معاهدة نيو ستارت تخدم صالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وهذا التمديد ضروري أكثر عندما تكون العلاقات مع روسيا متوترة".

ولإظهار أن الأمر ليس شيكا على بياض لروسيا، طلب بايدن من أجهزة الاستخبارات إجراء "مراجعة شاملة" تتعلق بالهجوم الإلكتروني الأخير المنسوب إلى موسكو واحتمال وجود "تدخلات" في الانتخابات مستقبلا و"استعمال أسلحة كيميائية ضد القيادي المعارض أليكسي نافالني"، وفق ساكي.

ويُتوقّع أن يرحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمقترح تمديد "نيو ستارت".

ولم توافق إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سوى على تمديد مشروط بعام واحد للمعاهدة يتم خلاله التفاوض حول اتفاق أوسع، لكنّ المحادثات مع موسكو لم تفض إلى نتيجة.

وتنص المعاهدة على وضع حد للترسانة النووية للبلدين يبلغ 1550 رأسا حربية، أي بتخفيض بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالحد السابق الذي وضع عام 2002، والحد من عدد منصات الإطلاق والقاذفات الثقيلة الى حدود 800، وهي أعداد تبقى مع ذلك قادرة على تدمير الكوكب مرات عدة.

© 2021 AFP