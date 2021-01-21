خمسة قتلى في حريق أكبر مصنع لقاحات في العالم في الهند

- ا ف ب/AFP

النيران في مصنع اللقاحات في بوني بغرب الهند في 21 كانون الثاني/يناير 2021.

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بومباي (أ ف ب)

قتل خمسة أشخاص في حريق اندلع في أحد مباني أكبر مصنع لقاحات في العالم بغرب الهند الخميس كما أعلن مسؤولون.

وقال رئيس بلدية مدينة بوني مورليدهار موهول للصحافيين "قتل خمسة أشخاص" اثر الحريق الذي اندلع في "سيروم انستيتيوت أوف إنديا".

وعثر عمال الانقاذ على خمس جثث في المبنى الذي لا يزال قيد الانشاء بعدما تمت السيطرة على الحريق كما افادت تقارير إعلامية لكن الشركة أكدت أن انتاج اللقاحات ضد وباء كوفيد-19 لم يتأثر.

من جهته قال أدار بوناوالا الرئيس التنفيذي ومدير الشركة في تغريدة "نحن حزينون جدا ونقدم أحر تعازينا الى عائلات الاشخاص الذين توفوا" بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت لقطات بثتها القنوات التلفزيونية الهندية أظهرت سحابة ضخمة من الدخان الرمادي فوق موقع المعهد في بوني (غرب) حيث يتم حاليا إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة مختبرات "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد، لمكافحة كوفيد-19.

لكن القنوات أوضحت أن الحريق اندلع في موقع قيد الإنشاء بعيد عن منشآت إنتاج اللقاحات.

وقال مصدر في "سيروم انستيتيوت أوف إنديا" لوكالة فرانس برس إن "منشأة انتاج اللقاح لم تتأثر ولن يؤثر ذلك على الانتاج"، موضحا أن الحريق "اندلع في مصنع جديد قيد الانشاء".

والهند ثاني دولة أكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة مع أكثر من 10 ملايين إصابة رغم ان معدل الوفيات فيها من بين الادنى في العالم.

وفي مطلع كانون الثاني/يناير تمت الموافقة بشكل طارىء على لقاحي استرازينيكا الذي طورته جامعة اوكسفورد وينتجه "سيروم انستيتيوت أوف إنديا"، وكوفاكسين الذي تصنعه شركة بهارات بيوتيك المحلية.

وأطلقت الهند السبت الماضي واحدة من أكبر حملات التلقيح في العالم بهدف تطعيم ما يصل الى 300 مليون شخص بحلول تموز/يوليو.

© 2021 AFP