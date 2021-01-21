دبي تعلق الأنشطة الترفيهية في مواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد

كريم صاحب اف ب/ارشيف

إماراتيون يتسوقون في السوق الكبير في دبي بالإمارات العربية المتحدة في 6 كانون الثاني/يناير 2021

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دبي (أ ف ب)

أعلنت دبي الخميس تعليق إصدار التصاريح الترفيهية مؤقتا في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الإمارات العربية المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر "لضمان الصحة العامة والسلامة، سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية".

وأكد المكتب أنه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دبي للسياحة أكثر من مئتي مخالفة لعدم الامتثال للاجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالى عشرين منشأة".

وأكد عدد من الفنادق في الإمارة لوكالة فرانس برس أنها ستواصل خدمة الزبائن ولكنها أشارت إلى أنه لم يعد من المسموح القيام بأنشطة ترفيهية مثل العروض أو منسقي الأغاني.

وأعلنت هيئة الصحة في دبي أيضا الخميس أنه تم توجيه جميع المستشفيات " بتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية (غير الضرورية طبياً) حتى 19 من شباط/فبراير المقبل".

وتبدو الحياة طبيعية في دبي حيث لم يفرض إغلاق أو حجر صحي، وتزدحم المراكز التجارية والشواطىء والمطاعم بالرواد.

وفي الوقت نفسه، يتعين على الجميع وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع سن الإمارة عقوبات في حال مخالفة هذه القواعد.

وتشهد الإمارات زيادة كبيرة في الإصابات بالفيروس منذ بداية العام الجديد، مع تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا.

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 263 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة، و762 حالة وفاة.

وقامت الإمارات حتى الآن بتقديم أكثر من مليوني جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين فيها، بحسب أرقام رسمية.

© 2021 AFP