دورة اديلايد: عودة بارتي المصنفة اولى عالميا الى الملاعب منذ ما يقارب العام

كريم جعفر ا ف ب

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سيدني (أ ف ب)

ستخوض الأسترالية اشلي بارتي المصنفة أولى عالميا أوّل مشاركة رسمية لها في دورة بارزة منذ نحو عام من خلال مشاركتها في دورة ديلايد الاسترالية الاستعراضية، بمشاركة عدد كبير من نجمات كرة المضرب كما أعلن المنظمون الخميس.

واحتفظت بارتي بصدارة تصنيف اللاعبات المحترفات على الرغم من عدم مشاركتها بأي دورة منذ شباط/فبراير عام 2020، وستشارك الى جانبها في هذه الدورة النجمات الاميركية سيرينا وليامس واليابانية ناومي اوساكا والرومانية سيمونا هاليب.

وقالت بارتي للموقع الرسمي للاتحاد الاسترالي لكرة المضرب "اتطلع قدما لخوض اول مبارياتي في موسم 2021 في اديلاييد".

وخاضت بارتي آخر مباراة رسمية لها عندما خسرت امام التشيكية بترا كفيتوقا في نصف نهائي دورة الدوحة في شباط/فبراير الماضي.

وتقام دورة اديلايد في يوم واحد وتتضمن اربع مباريات أمام عدد محدود من الجماهير، وهي تأتي ضمن اطار الاستعدادات لخوض بطولة استراليا المفتوحة التي ستنطلق في الثامن من شباط/فبراير المقبل، بعد ان ارجئت لفترة ثلاثة اسابيع بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

يذكر ان اديلايد ستستضيف دورة مماثلة للرجال في 29 الحالي وتشهد مشاركة ابرز اللاعبين وعلى رأسهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا ووصيفه الاسباني المخضرم رافايل نادال.

© 2021 AFP