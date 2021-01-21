كأس إيطاليا: حارس بارما يهدي لاتسيو مقعداً في ربع النهائي

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ميلانو (أ ف ب)

بلغ لاتسيو ربع نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوز الصعب على ضيفه بارما 2-1 بفضل هدف سجله حارس عرين الاخير سيموني كولومبي بالخطأ في مرماه الخميس على ملعب "أولمبيكو" في العاصمة روما في ثمن النهائي.

وافتتح لاتسيو التسجيل برأٍسية للاعب وسطه ماركو بارولو في الدقيقة 23 إثر عرضية من أندرياس بيريرا.

لكن بارما واصل ضغطه حتى أدرك التعادل عن طريق الروماني فالنتان ميهاليا قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة متجهة إلى التمديد، جاءت رأسية الكوسوفي فيدات موريكي في الدقيقة 90 لترتطم بالعارضة وترتد بكولومبي وتعانق شباكه معلنة عن فوز قاتل للاتسيو.

وفي الدور المقبل، يلعب لاتسيو، الفائز بلقب الكأس المحلية سبع مرات آخرها عام 2019، مع أتالانتا الأربعاء المقبل.

وتفتتح مباريات الدور ربع النهائي الثلاثاء، بلقاء الغريمين إنتر وميلان، فيما يلتقي نابولي حامل اللقب مع سبيتسيا، ويوفنتوس مع سبال من الدرجة الثانية.

© 2021 AFP