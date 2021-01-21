ميركل تقول إن "هناك نطاقا أوسع بكثير" للتعاون مع بايدن منه مع ترامب

مايكل كابيلر تصوير مشترك/ا ف ب

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي حول الوضع الوبائي في ألمانيا في 21 كانون الثاني/يناير 2021 في برلين

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برلين (أ ف ب)

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس أن "هناك نطاقاً أوسع بكثير"، خصوصاً في مجال المناخ، للتعاون مع الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن منه مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي "إذا نظرتم ببساطة إلى المراسيم التي وقّعها أمس (الأربعاء بايدن)، يمكنكم ملاحظة أن بإمكاننا العمل معاً من جديد" في مجالات مثل المناخ والهجرة.

وأضافت أن في الوقت نفسه "ندرك أنi مع تنصيب الرئيس الأميركي الجديد (...) ستحصل أيضاً مناقشات حول طريقة القيام بالأمور بشكل جيّد للبلدين"، مشيرةً إلى أنه لا ينبغي توقع تفاهم حول كافة المواضيع.

وتابعت "يُقال في كل مكان، وعن وجه حقّ، إن أوروبا يجب أن تتحمّل مزيداً من المسؤوليات، ليس فقط على الصعيد العسكري إنما أيضاً على الصعيد الدبلوماسي وفي الكثير من المجالات الأخرى، لكن الخبر السار هو أننا في ألمانيا، مستعدّون للقيام بذلك وأن الاتحاد الأوروبي كذلك".

وختمت بالقول إن "التعاون مبني مجدداً وببساطة على أساس أوسع للقناعات المشتركة".

© 2021 AFP