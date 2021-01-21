ولي العهد الشاب في سلطنة عمان ينضم لجيل جديد من الحكام في الخليج

محمد محجوب ا ف ب

وزير الثقافة والرياضة وولي العهد في سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم في مسقط في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020

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مسقط (أ ف ب)

بعد أن حكم السلطان قابوس عمان لنصف قرن حتى وفاته العام الماضي، قرّر خليفته السلطان هيثم تعيين نجله الشاب ذي يزن بن هيثم وليا للعهد في خطوة غير مسبوقة تأتي في وقت يتصاعد نجم جيل جديد من الأمراء الشبان في منطقة الخليج.

وتترافق عمليات توارث الحكم في الدول التي يحكمها ملوك وأمراء ولا تزال تعتمد على النفط في المنطقة، مع تغييرات اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية.

وتقول إيلانا ديلوجر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى لوكالة فرانس برس "هناك رغبة حقيقية لقيادة في الثلاثينات من عمرها في عدد من الدول بما في ذلك جيران عمان في السعودية والإمارات".

وبحسب ديلوجر، "حتى لو لم يكن الشخص المعني القائد الأعلى، وجود شبان في مناصب قيادية يعطي أملا بأن تنعكس رغبات الشباب في سياسة" البلاد.

وأكبر أبناء السلطان ذي يزن بن هيثم (30 عاما) الذي يشغل حاليا منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، هو أول ولي عهد لعمان في التاريخ الحديث، ما يعطي آلية واضحة ومحددة لانتقال الحكم.

وتولى السلطان هيثم الحكم في كانون الثاني/يناير 2020 إثر وفاة سلطان عمان السابق قابوس بن سعيد (79 عاما). وأصدر السلطان الجديد مراسيم تقضي بإجراء تغييرات عدة منذ توليه السلطة.

- ترحيب من الشباب -

رحّب العديد من العمانيين خصوصا بين الشباب بتعيين ولي العهد، وقدموا التهنئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشير ديلوجر إلى أن "لديهم ثقة أنه سيكون لديه الكثير من الوقت لإتقان ممارسة مهامه خصوصا أن والده ما زال في الستينات من العمر".

وقاد السلطان قابوس خلال حكمه مسار تحديث السلطنة الخليجية وحماها من النزاعات الإقليمية، متّبعًا سياسة خارجية معتدلة.

وخلفه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الذي اختير في اجتماع لمجلس العائلة بعد فتح رسالة من السلطان الراحل يعلن فيها خياره لخلافته.

وبينما أدخل السلطان هيثم عددا من التغييرات منذ توليه السلطة، تعهد بمواصلة نهج سلفه في حياد السلطنة وعدم تدخلها في النزاعات.

ولم يتضح حتى الآن الدور الذي سيلعبه ولي العهد الجديد، وإن كان سيحتفظ بحقيبته الوزارية.

وولد ذي يزن بن هيثم في مسقط وتلقى تعليمه في جامعة أوكسفورد البريطانية العريقة، وانضم إلى وزارة الخارجية في عام 2013 وعمل في سفارة بلاده في لندن.

عاد إلى السلطنة في آب/اغسطس 2020 للانضمام إلى الحكومة بطلب من والده.

ويقول الأستاذ المساعد في التاريخ في جامعة الكويت بدر السيف إن ذي يزن معروف بحديثه الهادىء، مثل والده، ويتقن الإنكليزية.

وكتب على تويتر "عبر اختياره نجله الأكبر ذي يزن وليا للعهد، انحاز السلطان هيثم مع غالبية شعبه"، مشيرا إلى أن "الشباب يمثلون ما يقارب نصف العمانيين".

وأصبح ذي يزن وليا للعهد بموجب التعديلات أدخلت في 12 كانون الثاني/يناير على النظام الأساسي للحكم نصت على أن أن ولاية الحكم تنتقل "من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا".

وأكد السفير الأميركي السابق في السلطنة مارك سيفرز في تدوينة أن "الخلافة في عمان ستصبح أمرا متوقعا وستصبح حالة عدم اليقين التي قد تقود إلى الاضطرابات أمرا أقل احتمالا".

- رؤية جديدة -

ومنذ تعيين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (33 عاما) في السعودية، يستعد جيل جديد من الحكام لتولي السلطة في عدد من الدول خليجية.

وبعد أن أصبح وليا للعهد في حزيران/يونيو 2017، بدأ بن سلمان إصلاحات اجتماعية واقتصادية جعلته يحظى بشعبية لدى شريحة كبيرة من الشباب في المملكة المحافظة.

وكانت السعودية وجارتها الخليجية قطر على خلاف دبلوماسي وقطيعة استمرت ثلاث سنوات ونصف وانتهت هذا الشهر بعد استقبال بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مدينة العلا السعودية خلال قمة لمجلس التعاون الخليجي وعناقهما.

وكان الشيخ تميم يبلغ من العمر 33 عاما عند توليه السلطة في عام 2013. وقد طوّر استراتيجية دبلوماسية وإعلامية عالمية لإبراز بلاده تحت أجمل صورة، ويستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022.

في دبي، يحظى ولي عهد الإمارة الشيخ حمدان بن محمد الناشط كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بشعبية كبيرة بين الشباب الإماراتي. وهو يشارك في الحملات الصحية ويمارس رياضات خطرة.

© 2021 AFP