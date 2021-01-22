الدوري الأميركي للمحترفين: 34 نقطة لجيمس تمنح ليكرز الفوز على باكس

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لوس انجليس (أ ف ب)

أسهمت النقاط الـ34 التي سجلها "الملك" ليبرون جيمس، وهو الرقم الأعلى له هذا الموسم، بفوز لوس أنجليس ليكرز 113-106 على حساب ميلووكي باكس ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبهذا الفوز، يفتتح ليكرز حامل اللقب مشواراً من سبع مباريات خارج أرضه، آملاً بتحقيق سلسلة انتصارات.

وسبق لحامل اللقب أن كان في سلسلة من خمس انتصارات متتالية، أوقفها غولدن ستايت ووريرز 115-113 قبل ثلاثة أيام.

وقال نجم ليكرز أنطوني ديفيس إن "دافعنا الليلة كانت عدم خسارة مباراتين متتاليتين. وتمكنا من تحقيق ذلك".

وسجل جيمس رمية ثلاثية حاسمة وأنهى ليلته بـ"سلام دانك" ليمنح ليكرز سلسلة 12-4 (فوز وخسارة توالياً) في الدوري الأميركي للمحترفين هذا الموسم، بعد أداء كبير في ميلووكي.

وسجل كينتافيوس كالدويل-بوب 23 نقطة، فيما أنهى ديفيس المباراة مع 18 نقطة وتسع متابعات.

وتمكن كالدويل-بوب من إحراز سبع من أصل 10 رميات ثلاثية، من بين 19 رمية أحرزها الفريق من أصل 37 ثلاثية.

وقال اللاعب نفسه إن "الأمور تسير كما يجب. نحن فقط نلعب لبعضنا البعض".

وأنهى أفضل لاعب في الدوري للموسمين الماضيين اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو المباراة برصيد 25 نقطة و12 متابعة، إضافة إلى تسع "تورنوفر" وهي الأعلى في مسيرته.

وقال اليوناني إنه "علينا مواصلة العمل، والاستمرار في اللعب بشكل جيد لفترات أطول، وتسجيل التسديدات والدفاع ومتابعة الكرات بشكل أفضل. في النهاية علينا أن نتحسن".

وسجل جرو هوليداي 22 نقطة وكريس ميدلتون 20 نقطة لصالح باكس الذي خسر مباراته الثانية على التوالي والسادسة هذا الموسم.

وبدأ ليكرز الربع الرابع بفارق خمس نقاط 86-81، لكن سرعان ما وسعه إلى 11 نقطة.

استفاد باكس في فترة من التقلبات الدفاعية لليكرز، وسجل تسع نقاط متتالية لتذليل الفارق إلى 98-96 قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

لكن جيمس وأليكس كاروسو أمطروا سلة باكس بثلاثيات في الدقيقتين الأخيرتين، قبل أن "يكبس" جيمس سلة المضيف قبيل 15 ثانية من النهاية.

وقال مايك بادنهولزر مدرب باكس "كانت هناك فترات طويلة حيث كنا جيدين حقاً في طرفي الملعب. لقد مررنا بفترة سيئة، شعرت أن الدقائق الأربع أو الخمس الأخيرة من الربع الثاني أننا لم نكن بالمستوى الكافي".

وفي مباراتين أخريين، فاز يوتا جاز على نيو أورليانز بيليكانز 129-118، وخسر غولدن ستايت ووريرز أمام نيويورك نيكس 104-119.

© 2021 AFP