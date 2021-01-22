بطولة المانيا: مونشنغلادباخ يفك عقدته المستعصية دورتموند

فولفغانغ راتاي POOL/ا ف ب

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برلين (أ ف ب)

فك بوروسيا مونشنغلادباخ عقدته المستعصية المتمثلة ببوروسيا دورتموند وتغلب عليه 4-2 في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من بطولة المانيا لكرة القدم الجمعة.

ويعود الفوز الاخير لمونشنغلادباخ على دورتموند الى نيسان/ابريل 2015 بنتيجة 3-1، قبل ان يخسر بعدها 11 مباراة تواليا امامه آخرها في المرحلة الاولى من الموسم الحالي بنتيجة صفر-3.

وضرب مونشنغلادباخ عصفورين بحجر واحد لانه ارتقى الى المركز الرابع على حساب دورتموند برصيد 31 مقابل 29 للأخير.

وعلى الرغم من انتهاء فترة ايقافه لخمس مباريات اثر بصقه على مدافع هوفنهابم شتيفان بوش، وجد المهاجم الفرنسي ماركوس تورام نفسه على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين (شارك منتصف الشوط الثاني)، في حين قاد خط المقدمة لارس شتيندل افضل هداف في صفوف مونشنغلادباخ هذا الموسم مع 9 اهداف والفرنسي الحسن بليا.

في المقابل، خاض دورتموند المباراة بتشكيلة هجومية قوامها رباعي خط المقدمة النروجي ايرلينغ هالاند والانكليزي جايدون سانشو وجوليان براندت وماركو رويس.

ولم يخسر مونشنغلادباخ في آخر اربع مباريات حقق خلال هذه السلسلة فوزا لافتا على بايرن ميونيخ 3-2 بعد ان تخلف بهدفين نظيفين.

وظن مونشنغلادباخ انه افتتح التسجيل بعد مرور 49 ثانية فقط عندما انتزع يوناس هوفمان الكرة من الانكليزي الشاب جود بيلينغهام ومررها باتجاه فلوريان نوهاوس الذي اطلقها لولبية في سقف شباك دورتموند، لكن الحكم لم يحتسبه بعد مراجعة الحكم الفيديو المساعد بسبب مخالفة من هوفمان على بيلينغهام.

وحاول هوفمان بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها حارس دورتموند رومان بوركي الى ركنية (4).

ثم اثمر ضغط مونشنغلادباخ عن الهدف الاول عندما رفع هوفمان الذي كان اول لاعب في التاريخ ينتقل من دورتموند الى مونشنغلادباخ عام 2016، ركلة حرة داخل المنطقة ليرتقي لها السويسري نيكو الفيدي برأسه داخل شباك دورتموند (11).

بيد ان اصحاب الارض لم ينعموا طويلا بهدف السبق، لان الضيوف ادركوا التعادل عبر هدافهم هالاند الذي استثمر كرة من سانشو ليسددها من فوق الحارس السويسري يان سومر الذي خرج لملاقاته (22).

ودانت السيطرة لدورتموند بعد الهدف وسرعان ما اضاف الثاني عبر هالاند ايضا الذي وصلته الكرة من سانشو وظهره الى المرمى فاستدار على نفسه واطلق كرة قوية في الشباك (28).

وكان هالاند يخوض مباراته ال37 في مختلف المسابقات في صفوف دورتموند منذ انتقاله اليه في سوق الانتقالات الشتوية قبل عام بالتحديد قادما من سالزبورغ النمسوي، ورفع رصيده الاجمالي الى 37 هدفا حتى الان، وهدفه الرابع عشر في البوندسليغا في 13 مباراة هذا الموسم علما بانه غاب عن اربع مباريات بداعي الاصابة الشهر الماضي.

ثم احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لمونشنغلادباخ اطلقها شتيندل وفشل بوركي في السيطرة عليها ليتابع الفيدي الكرة من مسافة قريبة مدركا التعادل (32).

وشهدت المباراة كرا وفرا من الطرفين واضاع هالاند فرصة تسجيل الهاتريك ثم كاد نوهاوس يمنح التقدم لمونشنغلادباخ عندما سدد كرة لولبية مرت بمحاذاة القائم (45).

ونجح مونشنغلادباخ في التقدم بواسطة هدف رائع للجزائري الدولي رامي بنسبعيني الذي تخطى جوليان براندت واطلق كرة لولبية بيمناه انتهت في الزاوية العليا مسجلا هدفه الاول هذا الموسم (49).

ودخل تورام منتصف الشوط الثاني ونجح في حسم نتيجة المباراة كليا في صالح فريقه عندما استغل ركلة ركنية رفعها نوهاس داخل المنطقة فسددها رأسية داخل الشباك مسجلا هدفه الثالث هذا الموسم (78).

© 2021 AFP