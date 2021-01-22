كأس رابطة المحترفين: القرعة تضع ديوكوفيتش في مواجهة ألمانيا وكندا

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ملبورن (أ ف ب)

جاءت قرعة كأس رابطة المحترفين بكرة المضرب "قاسية" على صربيا حاملة اللقب الجمعة، إذ سيواجه فريق المصنف أول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش ألمانيا وكندا في دور المجموعات بأستراليا.

وتم تقليص عدد المشاركين في البطولة التي أطلقت العام الماضي كنسخة مشابهة لكأس ديفيس، إلى 12 فريقاً العام الحالي، وستقام في ملبورن تحضيرا لبطولة أستراليا المفتوحة، بدلاً من نظام تعدد المدن المتبع في 2020.

وأجلت البطولة إلى ما بين الأول والخامس من شباط/فبراير المقبل، جراء القيود المفروضة بسبب كوفيد-19 في المدينة المضيفة، كما تم تخفيض الجائزة المالية إلى النصف بـ7,5 مليون دولار، ما يعكس ميزانية منكمشة تأثراً بالجائحة.

وقال المعلق مارك بيتشي إن الصرب واجهوا قرعة صعبة في المجموعة الأولى ضد ألمانيا ونجمها ألكسندر زفيريف وكندا بلاعبيها دينيس شابوفالوف وميلوس راونيتش.

ورأى بيتشي أن "تلك المجموعة الأولى قاسية للغاية، بوجود صربيا وألمانيا وكندا. من الواضح أن هناك الكثير من المواهب في الفريق الكندي، خاصة مع لاعب مثل (ميلوش) راونيتش على الملاعب (الصلبة)".

وفي المجموعة الثانية، سينضم الأسطورة الإسباني رافايل نادال إلى منتخب بلاده في مواجهة اليونان وأستراليا.

وسيواجه النمسوي بطل أميركا المفتوحة دومينيك تيم، إيطاليا وفرنسا في المجموعة الثالثة، بينما تتنافس روسيا والأرجنتين واليابان في المجموعة الرابعة.

ونجح ديوكوفيتش في استخدام هذا الحدث كعملية إحماء لبطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، حين قاد صربيا للفوز على إسبانيا في النهائي، قبل أن يحصد لقبه الثامن في "ملبورن بارك" والسابع عشر في الغراند سلام.

© 2021 AFP