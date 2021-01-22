لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ لبدء المحاكمة

مانديل نغان ا ف ب/AFP/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن أعضاء في الكونغرس الجمعة أن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق دونالد ترامب ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية محاكمته بتهمة "التحريض على التمرد".

وكان مجلس النواب أطلق إجراء عزل ترامب للمرة الثانية، في خطوة غير مسبوقة بتاريخ الولايات المتحدة، في 13 كانون الثاني/يناير قبل أسبوع من انتهاء ولايته.

وبعد أيام من الامتناع عن تحديد موعد إرسالها لائحة الاتهام الى مجلس الشيوخ، صدر الإعلان عن رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الجمعة.

وقالت بيلوسي في بيان إن "بند العزل بتهمة التحريض من قبل دونالد ترامب سينقل الى مجلس الشيوخ الإثنين 25 كانون الثاني/يناير".

وقد عينت بيلوسي تسعة أعضاء في مجلس النواب لإدارة قضية العزل قائلة إنهم "مستعدون لبدء عرض قضيتهم أمام أعضاء مجلس الشيوخ المئة خلال عملية المحاكمة".

وعلى هؤلاء الاشخاص ان ينقلوا رسميا لائحة الاتهام، وهي خطوة بحسب قوانين مجلس الشيوخ تحول بسرعة المجلس الى قاعة محاكمة للعزل.

وأعلن تشاك شومر الزعيم الجديد للغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الجمعة انه تحدث مع بيلوسي التي أبلغته بان "لائحة الاتهام ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ".

وأوضح شومر أنه بحث مع زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل "الجدول الزمني ومدة" الجلسات. وأضاف "لكن لا تخدعوا انفسكم، سيكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة وتصويت حول ما اذا كان الرئيس مذنبا".

ولم يحدد شومر موعد فتح المداولات في مجلس الشيوخ الذي سيكون على أعضائه ان يتشاوروا حول ما اذا كانوا سيدينون ترامب.

والملياردير الجمهوري متهم بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير فيما كان أعضاء الكونغرس مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية فيما وجهوا تهديدات أيضا لنواب ولنائب الرئيس آنذاك مايك بنس.

وقتل خمسة أشخاص في أعمال العنف بينهم شرطي.

- اقتراب المحاكمة-

بدأت معظم محاكمات مجلس الشيوخ في العصر الحديث في غضون يوم أو يومين من تسلم لائحة الاتهام.

ويؤدي إرسال لائحة الاتهام الى مجلس الشيوخ إلى بدء المحاكمة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تسوية حول التوقيت بين شومر وكبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وانتقد ماكونيل بشدة الرئيس السابق وترك الباب مفتوحا أمام تصويت حول إدانته.

لكنه حاول تأخير موعد المحاكمة حتى شباط/فبراير باعتبار ان ترامب يحتاج إلى وقت لتعيين محامين وتقديم دفاع.

والجمعة، أقر ماكونيل بالجدول الزمني للديموقراطيين.

وقال "كما فهمت، سيصل الينا الاثنين. وبموجب قوانين مجلس الشيوخ اذا وصلت لائحة الاتهام فعلينا بدء محاكمة حينئذ".

وتحدث ماكونيل عن اجراء "سريع بشكل غير مسبوق" في مجلس النواب حيث تم إطلاق اجراء العزل بحق ترامب في يوم واحد.

وقال "لائحة الاتهام في مجلس النواب كانت أسرع من أي وقت مضى، المرحلة التالية لا يمكن أن تكون اجراء غير كاف في مجلس الشيوخ".

وتابع "نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه ومجلس الشيوخ من النظر في كل قضايا الوقائع وتلك القانونية والدستورية" مقترحا الانتظار حتى منتصف شباط/فبراير لبدء النقاشات.

وقال أيضا إن تأخير المحاكمة سيعطي مجلس الشيوخ الوقت لتثبيت أعضاء حكومة جو بايدن في مناصبهم والنظر في مشاريع قوانين مهمة مثل رزمة الانقاذ الاقتصادي لمواجهة تداعيات وباء كوفيد-19.

وكان ترامب نجا من أول إجراء عزل قبل سنة حين برأه مجلس الشيوخ من تهمة استغلال منصبه لمحاولة التحقيق في أوكرانيا حول عائلة بايدن قبل الانتخابات.

ومع تشكيلة مجلس الشيوخ الآن من 50 ديموقراطيا و 50 جمهوريا، فان أغلبية الثلثين المطلوبة لإدانة ترامب ستتطلب أن يصوت 17 جمهوريا على الأقل ضد الرئيس السابق.

وإذا حصل ذلك، فان تصويتا تاليا سيحصل حول ما إذا سيتم منع ترامب من تولي منصب عام في المستقبل.

وقد انتقد بعض الجمهوريين بشدة الرئيس السابق لكن لا يزال من غير الواضح هل سيصوت عدد كاف ضده.

© 2021 AFP