مونديال اليد 2021: مصر تضع قدما في ربع النهائي

محمد عبد الغني تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بالفوز على بيلاروس في بطولة العالم لكرة اليد في مصر في 22 كانون الثاني/يناير 2021

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القاهرة (أ ف ب)

وضع منتخب مصر قدمًا في الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا على ارضه، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على منتخب بيلاروس بنتيجة 35-26 الجمعة بصالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من الدور الرئيس.

رفع بذلك منتخب الفراعنة رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة مؤقتا، فيما تجمد رصيد بيلاروس عند نقطتين في المركز الخامس.

وعقب اللقاء حصل احمد هشام السيد على جائزة رجل المباراة.

شهدت بداية المباراة سيطرة مصرية وكان يحيى الدرع المسجل للهدف الأول قبل أن يضيف أحمد هشام "دودو" الثاني.

سجلت بيلاروس أول أهدافها، قبل أن يبدأ أحمد الأحمر العزف بهدف ثالث. الأحمر سجل مجددا وأتبعه محمد سند بهدفين، ليكون الفارق أربعة أهداف لأول مرة في الدقيقة الخامسة.

وتألق الحارس عصام الطيار بتصديه لأول كرة في الدقيقة السابعة، ثم سجل يحيى الدرع هدفا سابعا.

وفي الدقيقة 11 وصلت نسبة تسجيل منتخب مصر للهجمات 100% بنتيجة 11-4.في الدقيقة 20 كان الفارق قد وصل إلى 8 أهداف وبضعف النتيجة 16-8 لمصر.

سجل علي زين هدفا في الثانية الأخيرة من الشوط الأول لينتهي بتقدم مصر بنتيجة 21-14. مع بداية الشوط الثاني كانت بيلاروس البادئة بالتسجيل،

ولم تسجل مصر على مدى 3 دقائق، الا ان محمد ممدوح هاشم اعاد الفراعنة للتسجيل بهدفين متتاليين، وأصبحت النتيجة 24-16.

ثم تحصل ممدوح هاشم على رميتي جزاء، سجلهما أحمد الأحمر لتصبح النتيجة 26-17.

واصل منتخب مصر السيطرة على اللقاء لتصبح النتيجة 34-25، واختتم أكرم يسري الأهداف في الدقيقة الـ59، لتنتهي المباراة بفوز مصر 35-26 لمصر بفارق 9 أهداف.

- فوز فرنسا والبرتغال -

وحقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره الايسلندي في ثاني جولات المجموعة الثالثة للدور الرئيس بنتيجة 28-26.

وبهذه النتيجة حصلت فرنسا على نقطتين ورفعت رصيدها لـ8 نقاط الى صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن البرتغال، فيما تجمد رصيد المنتخب الأيسلندي عند النقطة الثانية في المركز الرابع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب "الديوك" بنتيجة 16-14، قبل أن يحافظ على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحصل بياركي مار إليسون لاعب المنتخب الأيسلندي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بالرغم من خسارة منتخب بلاده بعد تسجيله لـ9 أهداف.

ومن المقرر، أن يصطدم المنتخب الفرنسي في الجولة المقبلة مع نظيره البرتغالي، فيما يواجه المنتخب الأيسلندي نظيره النرويجي.

كما فازت البرتغال على سويسرا بنتيجة 33-29.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب البرتغال 17-15، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحصل أندي شميدت لاعب المنتخب السويسري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بالرغم من خسارة بلاده، بعد الأداء الرائع الذي ظهر به خلال اللقاء وتسجيله 11 هدفا.

وفاز فريق الاتحاد الروسي على نظيره المقدوني الشمالي بنتيجة 32-20 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة لصالح منتخب الاتحاد الروسي فى شوط شهد تألقا ملحوظا للجانب الروسي الذي نجح في زيادة فارق الأهداف منذ بداية اللقاء وسط محاولات طفيفة من المنتخب المقدوني لتقليل فارق الأهداف حتى اتسع مجددا ووصل إلى 10 أهداف.

ونجح الاتحاد الروسي في حسم المباراة بفارق 12 نقطة.

وحصل على رجل المباراة إيغور سوروكا نجم منتخب الاتحاد الروسي بعد تسجيله لـ 6 أهداف.

وارتفع رصيد المنتخب الاتحاد الروسي إلى 5 نقاط فى ظل صعوده إلى هذا الدور بثلاث نقاط، حيث أنه خسر امام مصر في أولى مواجهات الدور الرئيس بنتيجة 28-23 ، فيما يظل منتخب مقدونيا الشمالية في المركز الأخير بالمجموعة دون أي نقاط نظرا لخسارته أيضا الجولة الماضية أمام سلوفينيا.

بور-ز ر-ش ع-ر م

© 2021 AFP