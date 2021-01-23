الدوري الأميركي للمحترفين: سيكستون يقود كليفلاند لاحراج بروكلين مجددا

جيسون ميلر غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

قاد كولين سيكستون فريقه كليفلاند كافالييرز إلى فوزه الثاني تواليا على بروكلين نتس 125-113 الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بعد يومين من تسجيله 42 نقطة قياسية في سلة الفريق المرشح للمنافسة.

ومرة جديدة، نجح سيكستون (25 نقطة و9 تمريرات حاسمة) بالتفوق على نجوم أمثال كايري إيرفينغ وجيمس هاردن، على غرار المباراة التي فاز فيها كليفلاند 147-135 بعد التمديد مرتين الاربعاء.

وسيطر كليفلاند تحت السلة وأحكم قبضته في الربع الثالث باستغلال نقاط ضعف دفاع نتس لتحقيق فوزه الثالث تواليا في الدور المنتظم.

وسجل سيكستون 8 نقاط في الربع الثالث عندما تفوّق فريقه 37-24 واجبره على خسارة الكرة 8 مرات.

وحقق أندريه دروموند "دابل دابل" (عشرة على الاقل في فئتين احصائيتين) مع 19 نقطة و16 متابعة وأضاف لاري نانس 15 نقطة لكليفلاند.

كما تفوّق كافالييز، خامس المنطقة الشرقية راهنا، على خصمه بالمتابعات (50-29) في المباراة التي أقيمت على ملعب "روكيت مورتغيج فيلدهاوس" في كليفلاند.

قال دروموند "عندما نكون فريقا متكامل العافية، من الصعب أن يهزمنا أحد".

ولدى الخاسر الذي يحتل المركز السابع في المنطقة الشرقية، سجل إيرفينغ 38 نقطة في مباراته الثانية بعد غياب نحو أسبوع لاسباب شخصية، فيما اضاف هاردن القادم من هيوستن روكتس 19 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

وكان بروكلين قادرا على الدفع بالنجم الثالث كيفن دورانت، لكن جهازه الفني فضّل اراحته.

وبلغ معدل تسجيل نتس 48% في المباراة، واسقط الكرة 14 مرة من أصل 43 من خارج القوس.

قال مدرب نتس الكندي ستيف ناش "لا أرغب بالرد بصورة مبالغة، لكن نحتاج إلى تصحيح الأمور من قبل الشبان، لأننا لم نلعب جيدا في آخر مباراتين".

أضاف ناش "الناس متحمسون لمواجهة فريقنا وسيرفعون من منسوب طاقتهم في كل ليلة. أعتقد اننا بحاجة لتقديم المزيد وعلينا أن نكون فخورين بما نقوم به".

من جهته، قال هاردن "مشكلتنا ليست في الهجوم. لسنا قلقين البتة من الهجوم. (المشكلة) في دفاعنا".

وسيحاول كليفلاند احراز فوزه الاول على بوسطن بعد 8 خسارات متتالية، عندما يلاقيه الاحد.

© 2021 AFP