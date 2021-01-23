بطولة ألمانيا: ماينتس وفولفسبورغ يسديان خدمة لبايرن للابتعاد في الصدارة

كاي بفافنباخ تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو ماينتس يحتفلون بهز شباك لايبزيغ (3-2) في الدوري الالماني في 23 كانون الثاني/يناير 2021.

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برلين (أ ف ب)

أسدى ماينتس وفولفسبورغ خدمة الى بايرن ميونيخ حامل اللقب في الاعوام الثمانية الاخيرة، للابتعاد سبع نقاط في الصدارة عندما تغلب الاول على مطارده المباشر لايبزيغ 3-2، والثاني على مضيفه باير ليفركوزن الثالث 1-صفر السبت في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة المانيا لكرة القدم.

وهي المرة الثانية التي يتعثر فيها مطاردو النادي البافاري في المراحل الثلاث الاخيرة، ففي المرحلة السادسة عشرة تعادل لايبزيغ مع فولفسبورغ، وخسر ليفركوزن امام أونيون برلين، وبوروسيا دورتموند مع ماينتس، وهو ما استغله حامل اللقب للابتعاد 4 نقاط في الصدارة على الرغم من تراجع مستواه.

وفي المرحلة الحالية خسر دورتموند امام بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4 الجمعة في الافتتاح، ولايبزيغ امام ماينتس، وليفركوزن امام فولفسبورغ، فبات بايرن ميونيخ يملك فرصة توسيع الفارق الى سبع نقاط في حال فوزه على مضيفه شالكه صاحب المركز الاخير الاحد في ختام المرحلة.

- خسارة ثالثة للايبزيغ -

في المباراة الاولى، كان لايبزيغ البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الأميركي الواعد تايلر أدامس (21 عاما) عندما استغل كرة مرتدة من الحارس روبن تسينتنر اثر تسديدة قوية من خارج المنطقة للمهاجم النمسوي مارسيل سابيتسر اثر تمريرة من الدولي السويدي إميل فورسبرغ فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (15)، وأدرك ماينتس أدرك التعادل بواسطة الفرنسي السنغالي الاصل موسى نياخاتيه بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة (24).

ومنح المدافع الدولي مارسيل هالستنبرغ التقدم مجددا للضيوف من تسديدة بيسراه من داخل المنطقة (30)، ورد نياخاتيه مرة أخرى مدركا التعادل بعد 5 دقائق عندما استغل كرة داخل المنطقة من ستيفان بيل فتابعها بيمناه داخل المرمى (35)، قبل أن يسجل اللوغسمبورغي لياندرو باريرو هدف الفوز لأصحاب الأرض عندما استغل تمريرة عرضية من الانغولي الاصل داني دا كوستا داخل المنطقة فتابعها بيمناه داخل المرمى (50).

وهي الخسارة الثانية للايبزيغ في مبارياته الاربع الاخيرة التي حقق خلالها فوزا واحدا، والثالثة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 35 نقطة.

في المقابل، حقق ماينتس فوزه الثاني هذا الموسم والأول في مبارياته التسع الاخيرة ففض مؤقتا شراكة المركز الاخير مع شالكه.

وعزز ماينتس موقعه في المركز السابع عشر قبل الاخير برصيد 10 نقاط بفار ثلاث نقاط أمام شالكه، وبفارق سبع نقاط خلف أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز الخامس عشر الاخير الذي يبقي صاحبه في الدرجة الاولى والذي مني بخسارة مذلة على ارضه امام ضيفه اينتراخت فرانكفورت 1-5.

وفرض البرتغالي أندريه سيلفا نفسه نجما في المباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 25 و33، معززا تقدم فريقه بثلاثية بعدما سجل الصربي فيليب كوستيتش الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وقلص الفنزويلي سيرخيو كاسانوفا الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 36، لكن فرانكفورت سجل هدفين في الشوط الثاني عبر المدافع السويدي يواكيم نيلسون (51 خطأ في مرمى فريقه) والبديل الصربي لوكا يوفيتش (75).

واستغل اينتراخت فرانكفورت جيدا خسارة بوروسيا دورتموند امام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4 الجمعة في افتتاح المرحلة، لينتزع منه المركز الخامس برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة واحدة امامه.

- ليفركوزن يسقط على أرضه -

وفشل باير ليفركوزن في استغلال خسارة لايبزيغ واللحاق به الى الوصافة عندما خسر أمام ضيفه فولفسبورغ بهدف وحيد سجله الكونغولي الديموقراطي الأصل ريدل "بوتي" باكو بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من ريناتو ستيفن (35).

وتجمد رصيد باير ليفركوزن الذي مني بخسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي حقق خلالها فوزا واحدا، عند 32 نقطة بفارق الاهداف امام فولفسبورغ الذي استغل جيدا خسارة دورتموند لينتزع منه المركز الرابع.

وعزز فرايبورغ موقعه في المركز التاسع بتغلبه على ضيفه شتوتغارت بهدفين للبوسني إرمدين ديميروفيتش (14) والكوري الجنوبي وو-يونغ جيونغ (37) مقابل هدف للكونغولي الديموقراطي سيلاس وامانجيتوكا (7).

وتغلب أوغسبورغ على أونيون برلين بهدفين لفلوريان نييدرليخنر (17 و47) مقابل هدف للدنماركي ماركوس إنغفارتسن (25).

ويلعب لاحقا هرتا برلين مع فيردر بريمن.

ويلتقي الأحد أيضا هوفنهايم مع كولن.

© 2021 AFP