بطولة فرنسا: موناكو يزيد محن مرسيليا والجزائري عطال يعيد نيس الى سكة الانتصارات

فاليري هاش ا ف ب

لاعبو موناكو يحتفلون بالهدف الثالث في مرمى مرسيليا (3-1) في الدوري الفرنسي في 23 كانون الثاني/يناير 2021.

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باريس (أ ف ب)

زاد موناكو محن ضيفه مرسيليا عندما قلب عليه الطاولة محولا تخلفه الى فوز 3-1 على ملعب "لويس الثاني" في الإمارة السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي في كرة القدم.

واستهل مرسيليا المباراة بأفضل طريقة ممكنة عندما افتتح التسجيل مبكرا وتحديدا الدقيقة 12 بعدما استغل الصربي نيمانيا رادونييتش كرة خلف الدفاع في الجهة اليسرى من الكرواتي دويي تشاليتا-كار، فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل ان يلعبها بيمناه على يسار الحارس بنجامان لوكونت (12).

لكن موناكو قلب الطاولة في الشوط الثاني، وبدأه بإدراك التعادل مطلعه عبر التشيلي غييرمو ماريبيان بضربة رأسية اثر ركلة ركنية من الجهة اليمنى انبرى لها الروسي ألكسندر غولوفين، أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ستيف مانداندا الذي اكتفى بمراقبتها وهي تعانق شباكه (48).

وبالطريقة ذاتها منح أوريليان تشواميني التقدم لموناكو عندما استغل كرة من ركلة ركنية من الجهة اليسرى انبرى لها ايضا غولوفين وتابعها برأسه على يسار مانداندا (75).

ووجه المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش، بديل وسام بن يدر، الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة سددها بيمناه قوية في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس مانداندا (90+2).

وهي الخسارة الثالثة على التوالي لمرسيليا في مبارياته الأربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز في الدوري، وبات مصير مدربه البرتغالي أندريه-فياش بواش على المحك.

كما هي الخسارة الرابعة على التوالي لمرسيليا في مختلف المسابقات بعدما كان سقط امام باريس سان جرمان 1-2 في الكأس السوبر المحلية في 13 كانون الثاني/يناير الحالي.

وحقق مرسيليا فوزا واحدا في مبارياته الثماني الاخيرة في الدوري.

وتجمد صيد الفريق الجنوبي عند 32 نقطة في المركز السادس، وهو مهدد بالتراجع الى المركز السابع في حال فوز انجيه على مضيفه بوردو الاحد في ختام المرحلة.

في المقابل، واصل موناكو نتائجه الرائعة في الاونة الاخيرة وحقق فوزه الرابع على التوالي والخامس في مبارياته الست الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة، فعزز موقعه في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

- عطال يقود نيس لاستعادة التوازن ويصاب -

وفي مباراة ثانية، أعاد المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال فريقه نيس الى سكة الانتصارات بتسجيله هدف الفوز على مضيفه لنس 1-صفر.

وسجل عطال الهدف الوحيد في الدقيقة 49 عندما تلقى كرة من الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ وسددها قوية بيسراه داخل المرمى.

واضطر عطال الى ترك الملعب بعد دقيقتين من تسجيله هدف الفوز بسبب اصابة فدخل مكانه السويسري جوردان لاتومبا.

وهو الفوز السابع لنيس هذا الموسم والاول بعد ثلاث هزائم وتعادلين وتحديدا منذ تغلبه على مضيفه نيم 2-صفر في المرحلة الخامسة عشرة في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ورفع نيس رصيده الى 26 نقطة وصعد الى المركز الثالث عشر، فيما مني لنس الذي دخل المباراة على خلفية فوزه الثمين على مضيفه مرسيليا 1-صفر الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة، بخسارته الثامنة فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السابع.

ويلعب الأحد أيضا رينس مع بريست، ومتز مع نانت، وديجون مع ستراسبورغ، ونيم مع لوريان، ورين مع ليل، وسانت اتيان مع ليون.

© 2021 AFP