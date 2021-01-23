كأس إنكلترا: خروج حامل اللقب أرسنال من الدور الرابع

بن ستانسال ا ف ب

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ساوثمبتون (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

فقد أرسنال لقبه في مسابقة كأس إنكلترا في كرة القدم بعد خسارته أمام مضيفه ساوثمبتون صفر-1، السبت في الدور الرابع.

وسجل البرازيلي غابريال مدافع ارسنال هدف المباراة منتصف الشوط الاول عن طريق الخطأ في مرماه (24).

ويملك ارسنال الرقم القياسي في عدد احراز مرات المسابقة الرسمية الأعرق في العالم (14 مرة).

وفيما طرات تغييرات على تشكيلة ارسنال، دفع مدرب ساوثمبتون النمسوي رالف هازنهوتل بتشكيلة قوية على ملعب "سانت ماريز".

وشارك مهاجمه داني اينغز بعد عودته من اصابة عضلية بفخذه واصابته بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب المهاجم السابق لارسنال ثيو والكوت.

واجرى الاسباني ميكل أرتيتا سبعة تغييرات على تشكيلة ارسنال التي فازت على نيوكاسل 3-صفر الاثنين في الدوري.

وفرض ساوثمبون موعدا في الدور الخامس مع ولفرهامبتون واندررز المتأهل الجمعة.

وكان ساوثمبتون الذي لم يفز من قبل على ارسنال في الكأس، الطرف الافضل في الشوط الاول، في ظل طقس مشمس في شتاء الساحل الجنوبي في انكلترا.

وسُجِّل هدف المباراة الوحيد بعد خسارة لاعب وسط ارسنال المصري محمد النني الكرة، ومن كرة عرضية داخل المنطقة ارتدت من غابريال في شباك حارسه الالماني برند لينو.

وهذه المرة الاولى تهتز شباك ارسنال منذ 26 كانون الاول/ديسمبر الماضي ضد تشلسي في الدوري.

وفي الشوط الثاني، تحسن ارسنال لكن محاولات إيدي نيكيتياه والعاجي نيكولا بيبيه باءت بالفشل. وكان البديل الفرنسي ألكسندر لاكازيت قريبا من ترجمة تمريرة البديل الآخر بوكايو ساكا، بيد ان فريق شمال لندن عاد خائبا من المدينة الساحلية.

وخلافا لتراجعه في الدوري بشكل كبير في السنوات الاخيرة، كان ارسنال قد احرز مسابقة الكأس اربع مرات في آخر سبع سنوات.

ويعود فريق أرتيتا الى ساومثمبتون لخوض مواجهة الدوري الثلاثاء، ويحاول متابعة صحوته التي رفعته الى المركز العاشر بعد بداية كارثية.

وتبرز مباراة القمة في هذا الدور بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول الاحد.

© 2021 AFP