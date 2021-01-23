مونديال الأندية: تدابير صارمة لمنع تفشي كورونا

كريم جعفر ا ف ب

متفرج في ملعب أحمد بن علي الذي سيستضيف كأس العالم للاندية في كرة القدم

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الدوحة (أ ف ب)

سيفرض منظمو كأس العالم للأندية في كرة القدم في قطر تدابير صحية صارمة لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكروا السبت قبل نحو اسبوعين من صافرة البداية.

وستقام البطولة التي تنطلق في 4 شباط/فبراير المقبل، أمام جماهير محلية لا تتخطى 30% من سعة الملعبين المضيفين للمباريات، والبالغة سعتهما الاجمالية 40 ألف متفرج.

وقال المنظمون في بيان السبت "ستقام منافسات البطولة بحضور جماهيري بنسبة 30٪ من الطاقة الاستيعابية لكل استاد. وللحصول على تذاكر المباريات؛ سيتعين على المشجعين إما تقديم ما يثبت حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو تعافيهم من الفيروس بعد الأول من (تشرين الاول) أكتوبر 2020، أو إجراء فحص كوفيد-19 يُثبت خلوهم من الفيروس، وذلك قبل المباراة بـ 72 ساعة كحد أقصى".

ويجب على المشجعين الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء كمامات تغطي الأنف والفم، إضافة إلى الخضوع لفحص درجة الحرارة، وإبراز الحالة الخضراء على تطبيق احتراز المخصص لتتبع الحالات المصابة بالفيروس في قطر عند الدخول إلى استاد المباراة.

وتتزايد حالات الاصابات بكورونا في قطر، حيث سجّلت 59,5 % حالة جديدة لكل مئة ألف شخص الاسبوع الماضي، بزيادة 15% عن الاسبوع السابق. لكن معدل الوفيات منخفض جدا ولا تزال الحالات أقل من العديد من بلدان المنطقة.

وبعد تفشي كورونا في صفوف نادي الهلال السعودي عندما استضافت الدوحة مباريات دوري ابطال اسيا في فقاعة صحية، قال المصلح انه تم "اتخاذ عدة تدابير لعدم تكرار ذلك".

وستقام المباريات على استادي المدينة التعليمية وأحمد بن علي (الريان)، المضيفين ايضا لمباريات مونديال 2022.

وكان مقررا ان تقام بطولة العالم للاندية في كانون الاول/ديسمبر الماضي لكنها ارجئت الى شباط/فبراير بسبب جائحة كوفيد-19.

وسيحاول بايرن ميونيخ الألماني اضافة لقب سادس تواليا الى خزائنه في مختلف المسابقات، عندما يخوض البطولة. يستهل الفريق البافاري المسابقة اعتبارا من الدور نصف النهائي وسيلتقي الفائز من مباراة الدحيل القطري المضيف والاهلي المصري بطل افريقيا.

ويتواجه نادي تيغريس المكسيكي بطل كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) مع بطل اسيا أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

ويتأهل الفائز من مواجهة تيغريس واولسان ليواجه بطل اميركا الجنوبية الذي سيتحدد على اثر المباراة النهائية المقررة في 30 كانون الثاني/يناير الحالي على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو وتجمع بين الفريقين البرازيليين سانتوس وبالميراس.

وستشهد البطولة تطبيق نظام "الفقاعة الطبية" المبتكر والذي تقتصر فيه حركة اللاعبين والمسؤولين والمنظمين وجميع المشاركين في البطولة على مقار الإقامة وملاعب التدريب والاستادات، بهدف المحافظة على صحتهم وضمان سلامتهم.

© 2021 AFP