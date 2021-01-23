مونديال اليد: قطر تحبط مفاجأة بحرينية

محمد عبد الغني تصوير مشترك/ا ف ب

احرز رافايل كابوتي (ثالث من اليسار) جائزة افضل لاعب في مباراة قطر والبحرين في القاهرة في بطولة العالم لكرة اليد

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القاهرة (مصر) (أ ف ب)

أحبط منتخب قطر مفاجأة بحرينية وتغلب على جاره 28-23 السبت في الجولة الثانية من المجموعة الثانية للدور الرئيس، ضمن بطولة العام لكرة اليد المقامة في مصر حتى نهاية الشهر الجاري.

على الصالة الرئيسة في استاد القاهرة الدولي، جاء الشوط الاول متكافئا حسمته البحرين رابعة بطولة آسيا 14-13.

لكن في الثاني، استعاد العنابي زمام المبادرة بعد تألق معظم لاعبيه، وعلى رأسهم حارس المرمى المخضرم دانيال ساريتش (43 عاما)، لتحسم قطر دربي الخليج بفارق خمسة أهداف 28-23.

وحصد جائزة رجل المباراة رافايل كابوتي (9 أهداف) لاعب منتخب قطر، بعد أن ساهم في فوز فريقه وحصد أول نقطتين في الدور الرئيسي.

واضاف فرانكيس مارسو 8 أهداف لقطر بطلة آسيا ووصيفة مونديال 2015 على أرضها، فيما كان محمد أحمد افضل مسجل للبحرين مع خمس محاولات ناجحة.

وبعد خسارتها المباراة الاولى أمام الدنمارك 23-32، أحرزت قطر نقطتين رافعة رصيدها إلى 4 نقاط (بعد اضافة نقاط الدور التمهيدي)، مقابل 6 للدنمارك التي تلعب مع اليابان (1) في وقت لاحق و5 لكرواتيا التي تخوض مواجهة قوية مع الارجنتين (4).

ويختتم المنتخب القطري مواجهاته ضد الأرجنتين الاثنين، بينما تلعب البحرين الاخيرة (صفر نقطة) مع اليابان.

ويتأهل الى الدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل من المجموعات الاربع في الدور الرئيس.

© 2021 AFP