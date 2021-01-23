مونديال اليد: قطر تحبط مفاجأة بحرينية واسبانيا والمجر اول المتأهلين الى ربع النهائي

محمد عبد الغني تصوير مشترك/ا ف ب

احرز رافايل كابوتي (ثالث من اليسار) جائزة افضل لاعب في مباراة قطر والبحرين في القاهرة في بطولة العالم لكرة اليد

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القاهرة (أ ف ب)

أحبط منتخب قطر مفاجأة بحرينية وتغلب على جاره 28-23 السبت في الجولة الثانية من المجموعة الثانية للدور الرئيس، ضمن بطولة العام لكرة اليد المقامة في مصر حتى نهاية الشهر الجاري، فيما باتت المجر وإسبانيا أول المتأهلين الى ربع النهائي بحجزهما بطاقتي المجموعة الاولى.

على الصالة الرئيسة في استاد القاهرة الدولي، جاء الشوط الاول متكافئا حسمته البحرين رابعة بطولة آسيا 14-13.

لكن في الثاني، استعاد العنابي زمام المبادرة بعد تألق معظم لاعبيه، وعلى رأسهم حارس المرمى المخضرم دانيال ساريتش (43 عاما)، لتحسم قطر دربي الخليج بفارق خمسة أهداف 28-23.

وحصد جائزة رجل المباراة رافايل كابوتي (9 أهداف) لاعب منتخب قطر، بعد أن ساهم في فوز فريقه وحصد أول نقطتين في الدور الرئيسي، علما بأنها المباراة الاولى له مع المنتخب القطري بعدما غاب منذ بداية البطولة بسبب المرض.

واضاف فرانكيس مارسو 8 أهداف لقطر بطلة آسيا ووصيفة مونديال 2015 على أرضها، فيما كان محمد أحمد افضل مسجل للبحرين مع خمس محاولات ناجحة.

وقال المدرب الإسباني لقطر فاليرو ريفيرا "على الرغم من أن كابوتي كان مريضًا ولم يتدرب لمدة ثلاثة أسابيع، فقد ساعدنا كثيرًا".

وأضاف في تصريح بعد المباراة "أنا فخور بفريقي الذي قام بعمل ممتاز في الشوط الثاني".

وبعد خسارتها المباراة الاولى أمام الدنمارك 23-32، أحرزت قطر نقطتين رافعة رصيدها إلى 4 نقاط (بعد اضافة نقاط الدور التمهيدي) في المركز الرابع، مقابل 6 لكل من الدنمارك التي تلعب مع اليابان (1)، والارجنتين التي انعشت امالها وآمال قطر في التأهل الى الدور ربع النهائي بانتزاعها وصافة المجموعة من كرواتيا عندما تغلبت عليها 23-19.

ويختتم المنتخب القطري الدور الرئيس بمواجهة حاسمة ضد الأرجنتين الاثنين، بينما تلعب البحرين الاخيرة (صفر نقطة) مع اليابان، والدنمارك مع كرواتيا.

ويتأهل الى الدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل من المجموعات الاربع في الدور الرئيس.

وبعدما كان مصير كرواتيا بيدها في التأهل الى ربع النهائي، باتت الان يتوقف على فوزها على الدنمارك وخسارة الارجنتين امام قطر الاثنين.

وضربت الارجنتين بقوة في بدايته وتقدمت 5-صفر، حيث انتظرت كرواتيا الدقيقة العاشرة لتسجيل هدفها الاول عبر البديل إيفان كوبيتش.

وقال مدرب الأرجنتين مانولو كاديناس بعد المباراة: "بدأنا المباراة بالكثير من الطموح والثقة، مما أدى إلى تقدمنا".

ومع ذلك، استعادت كرواتيا توازنها وحسنت دفاعها أولا ثم الهجوم أيضا، ونجحت في العودة في النتيجة وإنهاء الشوط الاول بالتعادل 12-12.

وتابعت كرواتيا أفضليتها في الشوط الثاني لكنها اصطدمت بتألق حارس مرمى الارجنتين ليونيل ماسيال الذي أنهى المباراة بـ12 تصديا، وساهم بشكل كبير في تقدم منتخب بلاده في نهاية المباراة بنتيحة 23-19.

وأضاف كاديناس "إنه فوز ملحمي بالنسبة لنا، حيث تمكنا لأول مرة من الفوز على كرواتيا، أبطال كل شيء. دفاعنا القوي وحارس مرمانا الجيد هما مفتاح النجاح".

- المجر وإسبانيا أول المتأهلين" -

وفي المجموعة الاولى، حجزت المجر وإسبانيا بطاقتي المجموعة الأولى بفوزهما على بولندا 30-26 والأوروغواي 38-23 على التوالي.

وعززت بولندا موقعها في صدارة المجموعة برصيد ثماني نقاط وضمنت بلوغها ربع النهائي للمرة الثالثة في النسخ الخمس الأخيرة للمونديال، بفارق نقطة واحدة أمام إسبانيا، وهما سيلتقيان الإثنين في قمة ساخنة لتحديد بطل المجموعة.

وفرضت المجر أفضليتها على مجريات مباراتها ضد بولندا من البداية ونجحت في حسم الشوط الاول بفارق 6 اهداف (16-10)، في شوط هو الأسوأ لبولندا في المونديال المصري.

ووسعت المجر النتيجة في الشوط الثاني الى 8 اهداف (24-16) قبل ان تنتفض بولندا في الدقائق الاخيرة وتقلصه الى 4 اهداف في نهاية المباراة.

واختير المجري ماتي ليكاي افضل لاعب في المباراة.

وتابعت اسبانيا عروضها الرائعة في المونديال وحققت فوزها الرابع في خمس مباريات حتى الان (تعادلت مع البرازيل في الدور التمهيدي) عندما حققت فوزا مريحا على الاوروغواي 38-23.

وعلى الرغم من إراحة حارس مرماها الأساسي غونسالو بيريز دي فارغاس وقائدها راوول إنتريريوس، لم تواجه إسبانيا مشكلة كبيرة في غيابهما وبعض العناصر الاساسية حيث أنهت الشوط الاول بفارق 12 نقطة (24-12).

وبرز ثنائي برشلونة آيتور أرينو وأليكس غوميس بتسجيلهما 12 هدفا بينها ستة من آخر سبعة أهداف في الشوط الاول، واختير الاول أفضل لاعب في المباراة.

وتلعب لاحقا المانيا مع البرازيل في مباراة هامشية بعدما فقدا الامل في المنافسة على بطاقتي ربع النهائي على غرار الاوروغواي وبولندا.

© 2021 AFP