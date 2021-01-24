بويرير يثأر من ماكغريغور ويسقطه بالضربة القاضية

ستؤدي هذه الخسارة إلى إفشال أي مباراة عودة محتملة مع الروسي حبيب نورمحمّدوف، بطل اللعبة للوزن الخفيف الذي اعتزل من دون هزيمة

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ابوظبي (أ ف ب)

مني نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكريغور بخسارة قاسية بالضربة القاضية في أبو ظبي الأحد على يد الأميركي داستن بويرير، واضعاً مستقبل الإيرلندي العائد من الاعتزال في دائرة الشك.

وقال ماكغريغور في مؤتمر صحافي بعد النزال إن الخسارة "من الصعب تقبلها. إن في اللعبة أعلى المستويات وأدناها، لا أعرف أين أنا الآن بصراحة".

وكان الإيرلندي البالغ 32 عاماً المرشح الأوفر حظاً للفوز بعد عام من الغياب عن الحلبة.

لكن بويرير الذي سجل فوزه السابع والعشرين في مسيرته مقابل ست خسارات، بينها سقوطه أمام مكاكغريغور نفسه خلال 109 ثوان عام 2014، استخدم هذه المرة إستراتيجية ركل الساق السفلية لزعزعة وضعية خصمه، قبل أن يمطره بوابل من اللكمات على مستوى الوجه، فسقط ماكغريغور أرضاً قبيل لحظات من إنهاء النزال بعد دقيقتين و32 ثانية من الجولة الثانية.

وقال مكغريغور، الذي اعتلى المنبر بمساعدة عكاز وكشف عن ساقه المصابة "كلاعبي كرة القدم الأميركية"، إنه "ليس لدي أي عذر. لقد كان أداء استثنائياً من داستن. إنها (الخسارة) حبة مريرة يجب ابتلاعها".

وكان ماكغريغور أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عودته عن اعتزاله مرة أخرى، لخوض النزال مع بويرير.

وكان ماكغريغور أعلن في حزيران/يونيو الماضي اعتزاله للمرة الثالثة، إلا أنه بقي اسمه مرتبطًا بإمكانية نزال جديد مع اسطورة الملاكمة العالمية الفيليبيني ماني باكياو.

وأعلن الاخير في أواخر ايلول/سبتمبر الفائت عن رغبته بخوض نزال مع الايرلندي في 2021 في الشرق الاوسط، حيث رد الاخير عبر تويتر "سأخوض تاليا ملاكمة مع ماني باكياو في الشرق الاوسط".

وأثارت الهزيمة غير المتوقعة الأحد تساؤل العديد من مشجعي اللعبة، عما سيكون عليه مستقبل ماكغريغور في هذه الرياضة.

وستؤدي هذه الخسارة إلى إفشال أي مباراة عودة محتملة مع الروسي حبيب نورمحمّدوف، بطل اللعبة للوزن الخفيف الذي اعتزل من دون هزيمة.

وسارع الروسي إلى السخرية من ماكغريغور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً " بعد معركة الأحد. وكتبت الروسية على تويتر "هذا ما يحدث عندما تغير فريقك، وتترك الشركاء الذين جعلوا منك بطلاً وتتسكع مع الأطفال الصغار، بعيداً عن الواقع".

© 2021 AFP