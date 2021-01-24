مقتل أحد افراد طاقم سفينة تركية وخطف 15 آخرين قبالة سواحل نيجيريا

باتريك فور اف ب/ارشيف

سفينة حربية فرنسية لتعزيز قدرات مكافحة القرصنة في خليج غينيا في مرفأ أبيدجان بساحل العاج في 08 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

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انقرة (أ ف ب)

قتل مسلحون أحد أفراد طاقم سفينة شحن تابعة لشركة تركية وخطفوا 15 آخرين قبالة سواحل نيجيريا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناصول الحكومية التركية.

وقالت الوكالة إن 19 بحارا كانوا على متن السفينة "موتسارت" التي ترفع العلم الليبيري لكنها تابعة لشركة تركية عند وقوع الهجوم.

وقتل مهاجمون مسلحون أذربيجانيا من أفراد الطاقم وخطفوا 15 آخرين.

وبعد رحيل المهاجمين تمكن ثلاثة من أفراد الطاقم من مواصلة الطريق في السفينة إلى الغابون.

وأعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحدث عبر الهاتف مع الضابط المتبقي على متن السفينة ويتابع القضية عن كثب.

ووقع الهجوم بينما كانت السفينة متوجهة من لاغوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، إلى مدينة الكاب في جنوب إفريقيا.

وذكرت قناة "ان تي في" الإخبارية التركية التي تمكنت من الاتصال هاتفيا ببحار على متن السفينة أن بين افراد الطاقم جرحى.

ويسمع في تسجيل صوتي وضع على موقع تويتر نسب إلى الضابط الذي بقي على متن السفينة "لا أعرف وجهتي. القراصنة قطعوا الكابلات والرادار وحده يعمل".

وفي آب/أغسطس 2019، أفرج عن عشرة بحارة من سفينة تركية كانت قد خطفت قبالة سواحل نيجيريا.

وأصبح خليج غينيا المحاذي لنيجيريا في السنوات الأخيرة بؤرة جديدة للقرصنة العالمية.

وقال المكتب الدولي للبحرية الأسبوع الماضي إن 130 من أصل 135 بحارا خطفوا في جميع أنحاء العالم في 2020، تم اختطافهم في خليج غينيا، وهو عدد قياسي في هذه المنطقة.

© 2021 AFP